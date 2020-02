VIDÉO - "Stranger Things" 4 : le premier teaser fait une énorme révélation

publié le 15/02/2020 à 15:08

Les fans l'attendaient. Un premier teaser pour la saison 4 de Stranger Things, intitulé "Bon baiser de Russie", a été diffusé vendredi 14 février. Et si aucune date de diffusion n'a pour le moment été annoncée, la vidéo a fait une énorme révélation qui n'a pas laissé les fans de la série de marbre. Attention, la suite de cet article contient des spoilers.

Dans la vidéo de quelques secondes, la ville de Hawkins où se déroule la série les trois première saisons, laisse place aux terres glaciales de l'URSS. On y découvre Jim Hopper travaillant dans ce qui ressemble fortement à un goulag.

À la fin de la saison 3, on avait pourtant laissé pour mort le shérif de la ville. Il avait décidé de se sacrifier pour que Joyce puisse refermer le portail et tuer le monstre qui menaçait l'humanité. Une révélation qui vient donc confirmer la théorie de la survie du chef de la police, ultra populaire sur internet.

Bons baisers de Russie. pic.twitter.com/BujCdOsUr9 — Netflix France (@NetflixFR) February 14, 2020

Dans la scène post-générique du dernier épisode de la saison 3, qui se déroulait dans une prison du Kamtchatka (Russie), on entendait un soldat russe déclaré : "Non, pas l'Américain", en passant devant une cellule. Les deux hommes attrapaient finalement un autre prisonnier qu'ils enfermaient dans une autre cellule et qui était dévoré par Demogorgon, le monstre de la saison 1.

Rapidement sur les réseaux sociaux, beaucoup avaient assuré que cet Américain était Jim Hopper. Il aurait été emmené par des Russes juste avant l'explosion ou aurait réussi à s'échapper avant d'être rattrapé par les ennemis d'État, qui semblent tous avoir disparus de la base lorsque l'armée américaine est arrivée. Le Time s'est basé sur des théories de fans sur reddit, pour envisager la théorie de la fuite, suivie de la capture.

Sur une capture d'écran de fans, on peut voir une échelle, qui aurait pu être utilisée par Hopper pour sortir de la zone mortelle. "Il y a eu approximativement 12 secondes entre le moment où Joyce a regardé ailleurs et l'explosion de la machine. Si le timing n'était pas pour l'effet dramatique, je pense qu'il a eu le temps de sauter", a tenté un fan de la série. On imagine aussi qu'il se serait téléporté en Russie.

Il faudra donc encore patienter quelques mois avant de savoir ce qui s'est réellement passé et comment Jim Hopper va certainement tenter de s'échapper du goulag.