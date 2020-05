Netflix : "Queer Eye", "13 Reasons Why"... Quels films et séries regarder en juin ?

publié le 30/05/2020 à 10:02

Avec le déconfinement, Netflix devrait s'attendre à voir ses chiffres de consommation baisser sensiblement. Pour limiter la casse, le service de streaming sort l'artillerie lourde pour lancer la saison estivale.

Au rayon cinéma tout d'abord avec des grands films d'hier et d'aujourd'hui comme la comédie musicale culte Grease, Scarface de Brian De Palma avec Al Pacino, Vanilla Sky, Blade Runner ou encore l'excellent Premier contact de Denis Villeneuve et ses fascinants extraterrestres. Plus oubliables mais très populaires : 50 nuances plus sombres ou l'adaptation du jeu vidéo Assassin's Creed sont aussi au programme de ce mois de juin.

Netflix c'est aussi, et surtout, des séries. Le géant américain vous fera rire et pleurer avec la cinquième saison de Queer Eye et ses portraits d'une Amérique tolérante cachés derrière des relookings finalement accessoires. Clap de fin pour la série adolescente 13 Reasons Why qui a abandonné depuis bien longtemps le pitch cadré et efficace de sa première saison.

Saisons 2 pour The Order pour les amoureux de fantastique et The Politician, l'une des dernières créations du grand Ryan Murphy (Glee, American Horror Story, Pose et, plus récemment, Hollywood toujours sur Netflix). Que vous aimiez les comédies ou les zombies, il y aura forcément une nouveauté pour vous satisfaire.

Séries

> Queer Eye: Season 5 ' Official Trailer ' Netflix Date : 28/05/2020

Queer Eye (saison 5)

Date : 05/06

Les cinq experts se rendent à Philadelphie pour reprendre en main une nouvelle équipe de héros du quotidien : du DJ surbooké au toiletteur pour chiens en galère.



13 Reasons Why (saison finale)

Date : 05/06

Alors que la fin du lycée pointe à l'horizon, Clay et ses amis s'efforcent de garder un coup d'avance tandis que les secrets de leur passé menacent leur avenir.

The Order (saison 2)

Date : 18/06

À l'Université de Belgrave, la rivalité entre les loups-garous et les magiciens atteint son paroxysme, jusqu'à ce qu'un danger plus grand encore les menace tous.

Rick & Morty (saison 4)

Date : 16/06

L'ordre des choses est bouleversé quand l'étrange génie Rick et son petit-fils Morty se lancent dans d'autres aventures interdimensionnelles défiant le temps et l'espace.

The Politician (saison 2)

Date : 19/06

Trahison, triangle amoureux et programme à thème unique sont les ingrédients d'une campagne d'élection au poste de sénateur que Payton fera tout pour gagner.

La Fête à la maison, 20 ans après

Date : 02/06

Après avoir ramené leur bébé à la maison, Jimmy et Steph peuvent compter sur toute la maisonnée pour les aider à assumer leur nouveau rôle de parents.

M'entends-tu ?

Date : 04/06

Trois amies d'un quartier défavorisé ne renoncent ni à l'humour ni à l'espoir malgré leurs relations amoureuses chaotiques et leurs familles dysfonctionnelles.

Reality Z

Date : 10/06

À Rio de Janeiro, une attaque zombie confine les participants à une émission de téléréalité dans un studio de télévision, où ils tentent d'échapper aux morts-vivants.

Mais aussi :

Mets et merveilles (24/06), RuPaul's Drage Race: Untucked, It's OK To Not Be Okay, Coisa Mais Linda (saison 2, 19/06), The Woods (12/06), La recherche (12/06), Supergirl (saison 4), Fauda (saison 3)

Films et documentaires

> Premier Contact - Bande-Annonce 1 - VF Date : 28/05/2020

Premier contact

Date : 01/06

Le chef-d’œuvre de Denis Villeneuve avec Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker. Une linguiste cherchant le moyen de communiquer avec des extraterrestres découvre un lien entre leur message et le destin de l'humanité, mais aussi avec sa propre sa vie. Un bijou de science-fiction et d'émotion.



Comme des bêtes

Date : 01/06

Perdus hors de chez eux, deux toutous chamailleurs se liguent contre une bande d'animaux en colère préparant une attaque contre des humains.



Da 5 Bloods

Date : 12/06

Dans son dernier film, Spike Lee raconte l'histoire de quatre vétérans Noirs Américains de retour au Vietnam pour retrouver la dépouille de leur ancien chef d'unité et découvrir un hypothétique trésor enfoui.



The Last Days of American

Date : 05/06

Un braqueur de banques décide de monter le casse du siècle avant que le gouvernement américain n'enclenche un signal anti-criminalité contrôlant les cerveaux des gens.



Balle perdue

Date : 19/06/2020

Lino, un génie de la mécanique, est accusé à tort d'un homicide. Seule preuve de son innocence : la balle du crime, coincée dans une voiture disparue



Mais aussi : Yarina Tek Bilet (19/06), 8 (19/06), Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga (26/06), Adu (30/06), Angry Birds (01/06), Blade Runner - The Final Cut (01/06), Vanilla Sky (01/06), Grease (01/06), Merci patron ! (24/06), Assassin's Creed (21/06), Le Grinch (30/06), Scarface (30/06), 50 nuances plus sombres (13/06).



Et du côté des documentaires : Babies (Partie 2, 19/06), Père et soldat, Team USA, scandale dans le monde de la gymnastique, Sports d'ailleurs...