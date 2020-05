"13 Reasons Why" : tout ce que l'on sait déjà de la saison 4 de la série Netflix

publié le 12/05/2020 à 16:49

Sortez les mouchoirs. 13 Reasons Why, la série de Netflix touche à sa fin. Le géant américain du streaming a annoncé la sortie de la saison 4 pour le 5 juin, qui sera le final des aventures du lycée de Liberty High School.

Sorti en 2017, 13 Reasons Why a été un phénomène avec sa première saison pour les thèmes qu'elle aborde : le suicide, le viol, le harcèlement scolaire, pour ne citer qu'eux. Si l'une des scènes les plus difficiles de la série (censurée a posteriori par Netflix) a créé la polémique par son réalisme, 13 Reasons Why n'a pas pâti d'une baisse de succès.

La première saison raconte l'histoire d'Hannah qui a laissé 13 cassettes à son meilleur ami Clay (Dylan Minnette), où elle révèle pourquoi elle s'est suicidée. Dans la saison 2, on suit le procès des parents d'Hannah contre le lycée et la quête de Clay contre la culture toxique de son lycée, tandis que la saison 3 est centrée sur le meurtre de Bryce Walker (Justin Prentice).

C'est donc avec émotion que les fans ont appris que la série touchera à sa fin le 5 juin prochain, dans une bande-annonce pleine de larmes où le casting fait ses adieux. En attendant de découvrir les derniers épisodes, RTL.fr fait le point sur tout ce que l'on sait déjà.

> 13 Reasons Why | L'heure des adieux VOSTFR | Netflix France

Une saison centrée sur la "Senior Year"

Comme le précise le synopsis officiel, la saison 4 sera centrée sur la Senior Year des protagonistes, l'équivalent de l'année de terminale en France. Les élèves se préparent à leurs nouvelles vies et à se dire adieu. Mais, cette dernière année sera loin d'être douce puisqu'ils devront "garder un dangereux secret et faire des choix difficiles, qui auront un impact inoubliable sur leurs vies futures".

Une dernière saison de 10 épisodes avec de nouveaux personnage

Comme le précise le média Tom's Guide, cette ultime saison aura 10 épisodes de 60 minutes chacun. En plus du casting originel, à savoir Clay Jensen (Dylan Minnette), Jessica Davis (Alisha Boe) ou encore Justin Foley (Brandon Flynn), de nouveaux personnages vont rejoindre les couloirs du lycée. On ignore encore si Hannah Baker et Bryce Walker (Justin Prentice) feront des apparitions avec des flashbacks.

Clay Jensen (Dylan Minnette) dans la saison 3 Crédit : David Moir/Netflix

Cette saison sera l'occasion de rencontrer le Dr. Robert Ellman, incarné par Gary Sinise vu dans Forrest Gump et Appollo 13. Il est "un thérapeute pour les familles et les adolescents, incisif, mais doté de compassion et qui utilise une méthode sans fioritures avec ses patients, comme le décrit Tom's Guide. Il aidera Clay qui se bat contre sa dépression, son deuil et ses problèmes de colère.

Estela de la Cruz la soeur de Montgomery de la Cruz (Timothy Granaderos) surnommé "Monty", sera incarnée par Inde Navarrette (Wander Darkly). Monty sera d'ailleurs de retour dans la saison finale, avec des flashbacks pour expliquer ce qu'il a subi dans la saison 3. Jan Luis Castellanos (Marvel's Runaway) jouera Diego Torres, un membre de l'équipe de foot du lycée et Natalie Lander (The Middle) devrait être une lycéenne appelée Amanda.