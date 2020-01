publié le 02/01/2020 à 17:18

Un an après le carton de la saison 1, Netflix a mis en ligne la deuxième saison de You le 26 décembre dernier. Et tandis que les fans de la série digèrent à peine un final troublant en se demandant si suite il y aura, l'acteur principal Penn Badgley fait un gros lapsus et laisse échapper qu'une saison 3 est bien prévue.

C'est lors d'une interview accordée à Entertainment Tonight que l'interprète de Joe, notre psychopathe favori révèle une suite : "Elle ne semble pas être le même genre de... Vous savez, dans la troisième saison - oh, mon Dieu !" a gaffé l'acteur face caméra.

Embarrassé et conscient de son erreur le comédien a tenté une marche arrière en se reprenant : "Je ne sais littéralement rien de la troisième saison", avant d'ajouter que techniquement il n'était pas "la personne" pouvant annoncer "quoi que ce soit d'officiel".



Si Netflix n'a officiellement pas encore renouvelé la série pour une saison supplémentaire, il semblerait que cela soit bien parti. Selon Deadline, la saison 3 de You ferait partie de la liste des séries qui bénéficieront de crédits d'impôts de la part de l'État de Californie, avec la somme de 7,213 millions de dollars. Bien que cela ne confirme pas une reconduction officielle, les chances de retrouver Joe et Love dans de nouveaux épisodes sont élevées.