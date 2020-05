publié le 12/05/2020 à 22:46

C'est une attaque informatique inédite à laquelle fait face le cabinet Grubman Shire Meiselas & Sacks. Comme le rapporte le média américain Variety, ce cabinet d'avocats basé à New York et spécialisé dans le show-business est confronté à un groupe de hackers, Revil, alias Sodinokibi.

Comme l'explique Variety, le groupe de hackers a réussi à mettre la main sur 756 Go de données du cabinet américain qui travaille, entre autres pour Lady Gaga, Elton John, Madonna, Bruce Springsteen ou encore Mariah Carey et Nicki Minaj. Parmi ces données, les contrats de stars, des carnets d'adresses et des e-mails confidentiels. Le cabinet doit verser une rançon à Revil pour éviter que toutes ces données ne soient publiées.

En guise d'avertissement, un extrait du contrat de Madonna pour sa tournée Madame X Tour (2019-2020) a été diffusée sur le "dark web". L'analyste Brett Callow a expliqué au média : "C'est comme si un kidnappeur envoyait un doigt coupé". Il poursuit : "Les attaques contre les cabinets d'avocats sont particulièrement préoccupantes en raison de la sensibilité des informations détenues". Le cabinet d'avocats n'a pas souhaité s'exprimer auprès de Variety. Le Wall Street Journal détaille que Revil a réussi à extorquer 2.3 millions de dollars en bitcoins à Travelex, le mois dernier, après avoir infecté le système d'information de l'entreprise britannique.