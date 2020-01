"Mindhunter" (Netflix) : la saison 3 pourrait bien ne jamais voir le jour

publié le 17/01/2020 à 03:15

L'angoisse est réelle. Les fans de Mindhunter pourraient-il ne jamais voir la saison 3 de cette série policière qui raconte les débuts du profilage des serial-killers par le FBI ? Si l'on en croit les échos de la production de la série diffusée par Netflix, le projet semble totalement à l'arrêt.

Les trois acteurs principaux de la série, Holt McCallany, Anna Torv et Jonathan Groff, sont en effet libérés de tous leurs engagements contractuels avec Netflix depuis plusieurs semaines. Netflix ne semble pas vouloir protéger son cast et sécuriser les moyens de production et les disponibilités de chacun sur ce projet.

Mais cette sécurité ne veut pas forcément dire que la saison 3 n'aura pas lieu. Le problème principal vient de chez le réalisateur et producteur de Mindhunter : David Fincher.

"Mindhunter, saison 3", au point mort ?

Le réalisateur de Seven, Fight Club et Gone Girl travaille en effet d'arrache-pied sur un autre projet de film pour Netflix intitulé Mank. Il travaille aussi sur un autre projet qui lui tient à cœur : Love, Death and Robots qu'il produit. L'idée qu'il puisse se libérer pour aider la production d'une saison 3 de Mindhunter paraît difficile.

David Fincher ne voudrait pas consacrer autant de temps à la série qui est filmé dans la ville de Pittsburg, bien loin de sa résidence habituelle. Il aurait de plus essayé d'élever la qualité de la série en demandant un plus grand budget croit savoir nos confrères américains du site Deadline, mais pour l'heure, rien ne semble se décanter.

Si Mindhunter n'est pas un succès commercial majeur de Netflix, elle reste une série premium très appréciée par la critique, la profession (grâce à l'aura de Fincher et à la qualité des deux saisons diffusées) et de fidèles fans. Pour l'heure, "Mindhunter, saison 3" est au point mort. Peut-être une technique de Fincher pour obtenir ce qu'il veut ?

Netflix essaye aussi peut-être d'évaluer la sensibilité des fans sur la question... Vont-ils se mobiliser pour exiger une suite ? Il est très difficile de percevoir les raisons réelles derrière cette inquiétante pause. Toujours est-il que l'histoire de Mindhunter est loin d'être terminée, scénaristiquement parlant, et que la saison 2 se termine avec de très nombreuses questions sans réponse. Une belle conclusion serait appréciable et appréciée.

