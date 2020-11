publié le 14/11/2020 à 08:16

Entre l'arrivée de nouveaux acteurs chinois, comme Vivo et Realme, la réinvention de la division smartphone de Huawei, contrainte de composer sans Google en raison des sanctions américaines, et le lancement des premiers iPhone 5G, 2020 aura été une année très riche sur le marché des smartphones alors que se profile le déploiement de la nouvelle génération du réseau mobile à travers le pays.

Au sein de ce marché pléthorique, où les prix peuvent s'étirer sur deux à quatre chiffres, il n'est pas forcément nécessaire de dépenser une fortune pour disposer d'un excellent smartphone. S'ils ne proposent pas une expérience et des fonctionnalités aussi sophistiquées que les modèles les plus chers du marché, les téléphones de milieu de gamme ont considérablement renforcé leurs caractéristiques ces dernières années.

Sous l'impulsion de constructeurs agressifs comme Xiaomi ou Oppo, les appareils affichés entre 200 et 400 euros offrent désormais des performances assez bonnes pour répondre aux usages multimédias courants et se paient même le luxe de signer de très bonnes prestations en photo. Il est aussi possible de trouver des références équipées d'un bel écran Oled dans cette tranche de prix.

Forts de nos multiples prises en main au fil de l'année, nous avons sélectionné pour vous cinq solides références pour viser juste si vous souhaitez offrir ou acquérir un smartphone à budget contenu dans les prochaines semaines.

1. Realme 7 : 199 euros

Lancée en France au printemps à la fin du premier confinement, la marque chinoise Realme propose de nombreuses références dans l'entrée et le milieu de gamme. Le Realme 7 se distingue avec son grand écran de 6,5 pouces qui bénéficie d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Cette technologie rare pour ce prix permet des animations plus fluides et la possibilité d'afficher 90 images par seconde quand les autres smartphones sont limités à 60 habituellement.

Le Realme 7 est proposé autour de 199 euros Crédit : Realme

Malgré un design un peu lourd et encombrant, ce téléphone offre également de bonnes performances d'ensemble au quotidien et peux même faire tourner des jeux graphiques.

Il embarque aussi quatre caméras à l'arrière pour répondre aux usages photo habituels et une batterie grande capacité pour offrir une bonne autonomie et une charge rapide à 30 W.

2. Xiaomi Poco X3 : 229 euros

Pour une trentaine d'euros de plus, le Poco X3 de Xiaomi offre lui aussi un excellent qualité-prix. Il ne fait quasiment aucune concession sur l'écran avec une dalle LCD de 6,6 pouces proposant un taux de rafraîchissement de 120 Hz compatible HDR 10.

Le Poco X3 NFC est l'un des smartphones les plus intéressants à moins de 200 euros Crédit : Pocophone

Côté performances, son coeur Snapdragon 732G est assez puissant pour supporter les usages quotidiens et les jeux gourmands sans sourciller. Et sa batterie de 5160 mAh lui assure quasiment deux jours d'autonomie.



Polyvalent en photo, il embarque trois capteurs (ultra grand-angle, macro et de profondeur) qui montrent surtout leurs limites en basse lumière. L'une des bonnes surprises de l'année.

3. Moto G9 Plus : 279 euros

Parmi les derniers nés de Motorola, le Moto G9 Plus promet une endurance à toute épreuve avec sa batterie de 5.000 mAh capable de tenir entre deux et trois jours avant de refaire le plein d'énergie via une charge rapide.



Propulsé par le processeur milieu de gamme orienté gaming Snapdragon 730G, il assure une expérience fluide et réactive sous Android 10.



Il propose aussi des raccourcis rapides utiles au quotidien, une spécialité de Motorola, comme le lancement des applis favorites en tapant deux fois sur le bouton principal et l'activation de la lampe torche en faisant un geste rapide dans l'air avec le téléphone.

Le Moto G9 Plus est promet une excellente autonomie Crédit : Motorola Lenovo

Il dispose aussi d'un grand écran lumineux, d'un appareil à quatre capteurs décent, d'une prise Jack et d'un port USB-C pour cocher toutes les priorités attendues d'un smartphone à ce niveau de prix même en l'absence d'étanchéité IP 68.

4. Xiaomi Mi Note 10 Lite : autour de 300 euros

Sorti à 399 euros au printemps dernier, ce grand smartphone aux finitions impeccables est régulièrement proposé en promotion entre 250 et 300 euros.



Doté d'un grand écran Oled incurvé de 6,5 pouces à la définition Full HD+ et soutenu par un processeur Snapdragon 730G, il offre une expérience multimédia agréable et se montre à l'aise pour les usages les plus courants au quotidien.

Le Mi Note 10 Lite de Xiaomi propose un bel écran Oled, quatre caméras et une grande batterie pour moins de 300 euros Crédit : Xiaomi

Cette excellente référence de Xiaomi propose aussi une autonomie solide, grâce à une grosse batterie de 5260 mAh qui tient quasiment deux journées et se régénère en un rien de temps avec une charge rapide à 30 W.



La photo est aussi au niveau avec une quadruple caméra composée d'un capteur 64 Mpx, d'un ultra grand-angle, d'un capteur macro et d'un capteur de profondeur.

5. Pixel 4A de Google : 350 euros

Référence la plus chère de cette sélection, le Pixel 4A de Google est l'un des meilleurs smartphones pour prendre des photos en 2020.



Malgré sa caméra unique, ce téléphone compact tient la dragée haute aux smartphones les plus chers grâce à l'expertise de Google dans le traitement logiciel de l'image.

Le Pixel 4A de Google Crédit : RTL

Dotée d'une mise au point automatique précise et rapide, il propose l'un des meilleurs rendus du marché de jour comme de nuit ,avec des couleurs naturelles, une bonne gestion du zoom et des effets de profondeur réussis en mode portrait. Il pèche seulement par l'absence de capteur ultra grand-angle pour les prises de vue en groupe.



Comme les autres smartphones de la gamme Pixel "made by Google", il bénéficie aussi d'une interface Android épurée et réactive avec les dernières mises à jour de sécurité et une intégration parfaite des services mobiles du géant américain.