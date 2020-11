Xbox Series X, PS5 : faut-il acheter une console next-gen dès aujourd'hui ?

publié le 10/11/2020 à 13:00

Faut-il se précipiter sur les consoles de nouvelle génération dès leur sortie ? La question revient tous les sept ans et se pose avec d'autant plus d'acuité pour le lancement de la Xbox Series X et de la PlayStation 5 ces jours-ci que l'industrie du jeu vidéo est désormais traversée par des pratiques comme le jeu en streaming ou à la demande qui l'incarnent de moins en moins dans des machines physiques chères et encombrantes.

L'arrivée de nouvelles consoles suscite toujours une certaine impatience chez les joueurs, a fortiori dans le contexte particulier du confinement, où les jeux vidéo constituent l'un des rares moyens de s'évader de la morosité ambiante.

Mais le passage à la nouvelle génération n'est pas forcément pertinent dans l'immédiat pour le grand public. A moins d'avoir déjà investi dans un écran 4K, les nouvelles consoles n'offrent pas de claque visuelle à proprement parler. Les rendus des textures sont plus fins mais l'on est encore loin des jeux de lumière naturels et des graphismes photoréalistes promis par Microsoft et Sony.

Pour l'essentiel des joueurs, qui jouent sur un téléviseur classique, le passage à la nouvelle génération sera surtout synonyme de machines vraiment silencieuses et de temps de chargements réduits, avec la possibilité de passer d'un jeu à l'autre en une dizaine de secondes en reprenant exactement là où la session s'était interrompue. Certains éditeurs ont aussi optimisé des titres récents (Gears 5, Forza 4, Sea of Thieves) pour qu'ils proposent des animations plus fluides sur les nouvelles machines. Mais les différences ne sont pas aussi spectaculaires que lors du passage de la PS1 à la PS2.

Une évolution peu spectaculaire dans l'immédiat

La PS5 et la Xbox Series X débarquent sans blockbusters originaux. Halo Infinite et Call of Duty Black Ops seront lancés l'année prochaine sur Xbox. Le catalogue de Sony est un peu plus dense avec Spider-Man Miles Morales, Demon's Souls ou SackBoy, mais ces jeux seront aussi disponibles sur PS4. Et les autres titres phares du moment Assassin's Creed Valhalla, Destiny 2, Yakuza Like a Dragon sont proposés sur toutes les plateformes. Les premiers titres développés spécifiquement pour les nouvelles machines donneront un meilleur aperçu de leur potentiel pour les prochaines années.

En attendant, les deux constructeurs misent sur les abonnements pour alimenter les premiers acheteurs de leurs consoles. Le Xbox Game Pass et le PlayStation Now donnent accès à des centaines de tires des générations précédentes pour une dizaine d'euros par mois. Mais ces offres sont encore inégales. Si les licences phares de Microsoft sont au rendez-vous du Game Pass, qui propose aussi les jeux Electronic Arts dans sa formule la plus complète, on ne retrouve pas toutes les dernières sorties de Sony dans le PS Now, qui permet cependant de jouer en streaming, sans avoir à télécharger les jeux.

Pandémie oblige, la plupart des joueurs vont de toute façon devoir s'armer de patience. A moins de s'être empressé de précommander les nouvelles machines dès l'ouverture des ventes mi-septembre, il sera de toute façon cependant difficile de se les procurer d'ici les fêtes de fin d'année, les contraintes de production dictées par la situation sanitaire ayant conforté Sony et Microsoft dans leur stratégie habituelle de pénurie organisée. Peut-être un mal pour un bien.