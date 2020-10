publié le 24/10/2020 à 08:50

Faut-il dépenser près de 1.000 euros pour s'offrir le dernier iPhone ? La question revient tous les ans à l'automne et se pose avec d'autant plus d'acuité cette année que le débat sur l'arrivée de la 5G a mis sur le devant de la scène la problématique de la pollution numérique générée par le renouvellement des smartphones tous les deux ans en moyenne.

Ces dernières années, le cycle d'innovation de l'iPhone s'est résumé à des rattrapages plutôt attendus pour les modèles classiques quand les versions Pro concentraient l'essentiel des nouveautés d'une génération à l'autre.

En septembre dernier, Apple a par exemple remis à niveau l'iPhone 11 sur le plan de la photo en le dotant des mêmes fonctionnalités que ses meilleurs rivaux Android avec un ultra grand-angle et un mode nuit. Mais une à deux classes le séparaient toujours des versions Pro sur le plan de l'écran, de la caméra ou de l'autonomie. La donne a changé cette année.

Disponible depuis le 23 octobre à partir de 909 euros, l'iPhone 12 n'a plus grand chose à envier à l'iPhone 12 Pro, lancé en parallèle. Avec sa compatibilité 5G, sa puissance record, son écran OLED, ses nouveaux traits rectilignes, ses caméras améliorées et sa prise MagSafe, il constitue une évolution importante de l'iPhone 11, qui paraît justifier son achat pour les clients d'Apple qui n'ont pas changé leur smartphone depuis un ou deux ans.

De la fluidité à tous les étages

La différence se fait sentir d'emblée par un design qui rompt avec celui de ses prédécesseurs. Apple a remplacé les lignes arrondies des dernières générations par des bords plus tranchés inspirés de l'iPhone 4 et des derniers iPad Pro.

L'appareil paraît plus imposant mais sa prise est plus ferme. Il donne moins l'impression de pouvoir s'échapper lorsqu'on l'a en main. Sa coque promet aussi d'être plus résistante aux chutes grâce à l'utilisation d'un nouveau matériau en nano-céramique plus solide que le verre habituel.

Contrairement à l'iPhone 11, l'iPhone 12 bénéficie de la même technologie d'écran OLED que les versions Pro. Cela offre une meilleure qualité d'affichage avec des contrastes infinis et une luminosité plus élevée. Il profite aussi d'une résolution plus précise de 2340x1170 pixels contre 1792x828 pixels pour l'iPhone 11.

Malgré la présence de l'encoche, toujours très visible dans la partie supérieure, l'écran de l'iPhone 12 garantit un excellent confort de lecture en toutes circonstances. En revanche, il est toujours bloqué à 60 Hz quand la concurrence Android est déjà passée à 120 Hz pour amplifier la fluidité des animations.

Comme chaque année, le nouvel iPhone bénéficie des gains de puissance du nouveau processeur développé par Apple. La dernière génération, la puce A14 Bionic, est la première à avoir été gravée en 5 nm, ce qui lui permet d'effectuer encore plus de calculs en un temps record et lui offre des performances décuplées pour les jeux et le traitement des photos. Les tests effectués par le laboratoire de 01Net confirment que l'autonomie fait aussi des progrès par rapport à l'iPhone 11.

Un bond en avant sur la photo de nuit

L'iPhone 12 marque une vraie montée en gamme de l'appareil photo de l'iPhone 11. Le mode nuit ajouté l'an dernier est désormais disponible pour les trois caméras et peut être utilisé selon votre choix avec le capteur principal, l'ultra grand-angle, le mode portrait et la caméra frontale. Cela permet par exemple de réaliser des selfies portraits moins surexposés qu'avec le flash.



Le capteur principal bénéficie d'une ouverture à f/1,6 qui lui permet de capter plus de lumière et améliore les photos de nuit qui présentent moins de grain et des couleurs plus naturelles. Globalement, on observe peu d'écart dans le ton des couleurs entre les photos prises avec le grand-angle et l'ultra grand-angle.

Capable de filmer en 4K jusqu'à 30 images par seconde en mode HDR, l'iPhone 12 reste aussi l'une des meilleures caméras du marché. Les images sont très fluides, stabilisées et très peu déformées, de jour comme de nuit.



L'un des principaux défauts de l'appareil photo de l'iPhone 12 est l'absence de téléobjectif. L'iPhone 12 ne propose pas de zoom optique à proprement parler. Cela se traduit par l'absence de bouton X2 à côté du déclencheur de l'appareil photo. Apple utilise à la place l'amplitude du capteur ultra grand-angle pour simuler un zoom et agrandir une scène, avec une perte de qualité à la clé.

Certains clients vont devoir acheter un chargeur USB-C

Plus anecdotique, l'intégration du système d'accroche magnétique MagSafe des anciens MacBook au dos de l'iPhone 12 permet à Apple de proposer des accessoires en option. On trouve par exemple un chargeur sans-fil circulaire 15 W ou un chargeur polyvalent pouvant aussi accueillir l'Apple Watch pour une cinquantaine d'euros sur l'App Store.

L'annonce a fait beaucoup jaser mais l'iPhone 12 est effectivement vendu sans chargeur. Par souci écologique, le téléphone est livré sans adaptateur mural. Le coffret ne contient que les écouteurs EarPods et un câble Lightning-USB-C. Cela permet à la marque de réduire la taille de l'emballage du produit et donc son empreinte écologique.



Apple considère que ses clients disposent déjà de la prise secteur chez eux. Ce qui est vrai pour les propriétaires d'iPhone 11, SE et XR mais pas pour tous les autres qui devront peut-être trouver un chargeur secteur USB-C en option...

La 5G : pas utile pour l'instant

L'iPhone 12 est aussi le premier smartphone d'Apple compatible avec les réseaux 5G. Sa compatibilité avec le prochain standard de téléphonie mobile l'inscrit dans un nouveau cycle censé favoriser son achat par les consommateurs qui n'ont pas renouvelé leur appareil ces deux ou trois dernières années.



Mais la 5G est encore loin d'être une réalité dans l'Hexagone. Les premières offres seront seulement lancées en fin d'année et les véritables gains au quotidien ne seront pas visibles avant plusieurs années. La compatibilité 5G n'est donc pas un critère déterminant à l'achat aujourd'hui, mais elle sera un argument plus tard.



Il est d'ailleurs à noter que l'iPhone 12 vendu en Europe est seulement compatible avec la bande coeur de la 5G, celle des 3,4/3,8 GHz, chargée d'éviter la saturation des réseaux mobiles 4G dans les prochaines années. Il ne prend pas en charge les ondes à haute fréquence de la bande des 26 GHz qui promet les débits les plus spectaculaires mais ne sera pas lancé avant 2023 à 2024 dans l'Hexagone.