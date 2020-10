Les 5 meilleures montres connectées du moment selon votre budget

publié le 17/10/2020 à 10:05

Elles se sont plus vendues que les montres de l'industrie horlogère traditionnelle l'an dernier. Six ans après le lancement de l'Apple Watch, les montres connectées se sont imposées dans le quotidien des technophiles et des personnes soucieuses de monitorer leur activité physique.

Prolongement naturel du smartphone au poignet, elles ont gagné en autonomie au fil des ans et proposent de plus en plus de fonctionnalités. Elles permettent de limiter l'utilisation du smartphone en évitant d'avoir à le sortir pour observer ses notifications. Elles assurent aussi un large suivi d'activités physiques et sportives et développent de plus en plus de compétences en matière de suivi de la santé.

Moins onéreuses que les smartphones, elles sont proposées dans une fourchette de prix compris entre environ 150 euros et 500 euros. On trouve des modèles visant plutôt les sportifs et d'autres plutôt taillés pour les citadins. Tour d'horizon des modèles les plus intéressants du moment.

1. Huawei Watch Fit (130 euros) : une montre dans un tracker

Disponible depuis la rentrée au prix de 130 euros, la Watch Fit est taillée pour le jeune public avec un prix accessible, des coloris pop, 10 jours d'autonomie et un grand cadran rectangulaire personnalisable.

Simple et légère comme un tracker, elle propose un suivi ludique des activités sportives et la surveillance du rythme cardiaque. Mais elle reçoit aussi les appels et les notifications sur son grand écran AMOLED comme une montre connectée.

La Watch Fit se situe à mi-chemin entre la montre connectée et le traqueur d'activité Crédit : Huawei

2. Honor Magic Watch 2 (120 euros) : le petit prix

Lancée fin 2019, la Magic Watch 2 de Honor reprend la plupart des fonctions de la Watch GT2 de Huawei à un prix agressif.

Équipée d'un bel écran AMOLED, cette montre sportive propose une excellente autonomie de deux semaines et des fonctionnalités de suivi de la santé et du bien-être avec la possibilité de synchroniser les données de diverses applications sportives. Elle reçoit les notifications et les appels du smartphone mais ne peut pas répondre aux messages.

La Magic Watch 2 de Honor Crédit : Honor

3. Oppo Watch (249 euros) : la plus élégante des montres Android

Disponible à partir de 249 euros depuis quelques jours, l'Oppo Watch est peut-être la montre Android la plus élégante du moment. Avec son cadran rectangulaire et son écran incurvé, elle n'est pas sans rappeler l'Apple Watch. Elle propose une interface Android Wear simplifiée avec des icônes rangées par lignes et un suivi des activités sportives assuré par Google Fit.



Elle dispose aussi d'une surcouche maison avec des cadrans personnalisés et des exercices de fitness préchargés. Elle offre environ deux jours d'autonomie mais dispose d'une charge rapide parmi les plus rapides du marché (1h15). À noter qu'elle est aussi compatible avec la eSIM d'Orange.

La Oppo watch est quelque peu inspirée par l'Apple Watch Crédit : Oppo

4. Withings ScanWatch (300 euros) : le compagnon santé

Bardée de technologies, la dernière montre du spécialiste français des objets de santé connectés peut détecter les anomalies cardiaques et les perturbations respiratoires du sommeil à l'aide de son électrocardiogramme et de son oxymètre embarqués.



Elle est aussi un très bon compagnon au quotidien pour les personnes qui souhaitent suivre leur activité physique. Son look élégant et sa conception analogique en font une montre plus discrète et moins chronophage que l'Apple Watch et la plupart des smartwatches Android Wear.

La Withings ScanWatch Crédit : Withings

5. Apple Watch Series 6 (429 euros) : la meilleure du marché

Six ans après son lancement, l'Apple Watch domine toujours largement le marché des montres connectées. L'Apple Watch Series 6 lancée cet automne confirme le virage vers la santé amorcé l'an dernier par Apple avec l'ajout du suivi du sommeil et la mesure du taux d'oxygène dans le sang en plus de la fonction électrocardiagramme.

Apple entend maintenir sa domination sur le marché des montres connectées avec la Watch Series 6 Crédit : Apple

La nouvelle version gagne aussi un processeur plus véloce et des fonctionnalités contemporaines comme les notifications incitant à respecter les gestes barrières. Mais les générations précédentes restent toujours d'actualité avec leur excellent écran, leur interface maîtrisée et le large catalogue d'applications compatibles proposées dans le store Apple.