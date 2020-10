Les meilleurs smartphones de la rentrée selon votre budget

publié le 04/10/2020 à 06:30

En attendant l'arrivée de la 5G, qui promet d'offrir un nouveau relais de croissance aux constructeurs de smartphones même si les avantages pour le consommateur ne seront pas flagrants dans la première phase de son déploiement, les marques continuent d'innover pour tirer leur épingle du jeu dans un marché au ralenti depuis deux ans.

Les dernières semaines ont consacré certaines tendances : il n'est plus nécessaire de dépenser une fortune pour avoir un smartphone puissant, endurant et bon en photo. La concurrence entre les marques a accouché de nombreuses références qui tiennent la route pour des prix très accessibles.

Autre enseignement, il est désormais courant de trouver trois voire capteurs photo sur les smartphones, un capteur ultra grand-angle venant souvent s'ajouter au module principal pour les photos de groupe et de monuments. Les mois écoulés ont également vu se généraliser les écrans rafraîchis à 90 voire 120 images par seconde pour offrir une expérience plus fluide aux utilisateurs. Enfin, une deuxième vague de smartphones pliables est arrivée sur le marché, à des prix toujours très élitistes.

En attendant la présentation de l'iPhone 12, attendue d'ici la fin du mois d'octobre, on vous propose une sélection des nouvelles références les plus intéressantes commercialisées ces dernière semaines en fonction de différents budgets.

Moins de 200 euros : Poco X3 NFC

Il n'était pas le modèle le plus attendu de la rentrée mais il est l'une des plus belles surprises. Disponible aux alentours de 200 euros, le Poco X3 NFC est un smartphone équilibré doté d'un écran LCD rafraîchi à 120 images par seconde (pour plus de fluidité), assez puissant pour supporter les usages quotidiens (Snapdragon 732G, 6 Go de RAM et 64 à 128 Go de stockage), doté d'une bonne autonomie et polyvalent en photo avec des capteurs ultra grand-angle, macro et de profondeur.

Le Poco X3 NFC est l'un des smartphones les plus intéressants à moins de 200 euros Crédit : Pocophone

Moins de 350 euros : Google Pixel 4A

Retardé par la pandémie, le Pixel 4A a été lancé en août par Google ce qui lui permet de s'afficher comme l'une des meilleures références de la rentrée avec son prix agressif de 350 euros et son excellent appareil photo.

Comme les autres appareils de la gamme Pixel, il bénéficie de l'expertise de Google dans le traitement algorithmique de l'image pour proposer l'un des meilleurs rendus du marché de jour comme de nuit avec seulement un capteur unique de 12 Mpx. Il bénéficie aussi d'une interface Android épurée avec les dernières mises à jour de sécurité et une intégration parfaite des services de Google.

Le Pixel 4A de Google Crédit : Google

Moins de 500 euros : OnePlus Nord

Lancé cet été, le OnePlus Nord signe le retour de OnePlus dans un positionnement abordable après plusieurs modèles vendus autour de 800 euros. Doté d'un processeur Snapdragon 765 avec 8 à 12 Go de mémoire vive, d'un écran OLED rafraîchi à 90 Hz et d'un quadruple capteur photo avec ultra grand-angle, objectif macro et capteur de profondeur, il assure parfaitement l'essentiel et offre en plus une expérience utilisateur agréable grâce à une interface soignée. Un smartphone qui fait très peu de concessions au final et que l'on trouve aujourd'hui entre 500 et 400 euros au gré des promotions.

Le OnePlus Nord est l'une des meilleures références de l'année Crédit : OnePlus

Moins de 700 euros : ZenFone 7

En plus de dérouler une fiche technique haut de gamme (écran OLED 90Hz, puce Snadrapgon 865 5G, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, recharge intelligente) le ZenFone 7 est peut-être le smartphone le plus innovant de l'année en photo. Il propose une étonnante caméra rotative dotée de trois capteurs qui offre la même qualité en selfie et en prises de vue classiques et permet de réaliser des panoramas automatiques réussis à tous les coups.



La caméra rotative donne aussi la possibilité d'enregistrer trois positions avec des angles personnalisés pour capturer rapidement des scènes avec un point de vue inédit. Ajoutez à cela une stabilisation optique de l'image jusqu'au zoom X12, la possibilité de jongler entre les capteurs lors d'une même séquence vidéo et un mode nuit compatible avec l'utra grand-angle, et vous avez l'une des propositions les plus originales du moment en photo mobile.

Le ZenFone 7 reprend la caméra rotative qui a fait le succès du ZenFone 6 Crédit : Asus

Moins de 800 euros : le Galaxy S20 FE 5G

Soucieux de concurrencer l'iPhone avant les fêtes de fin d'année, Samsung a changé ses habitudes et lancé fin septembre une déclinaison plus abordable de son Galaxy S20 commercialisé depuis le printemps dernier. Proposé à partir de 659 euros en version 4G, le Galaxy S20 Fan Edition vaut surtout pour sa version 5G à 759 euros qui bénéficie d'un processeur plus véloce et endurant, le dernier Snapdragon 865 5G.

Le Galaxy S20 FE Crédit : Samsung

Proposé dans une demi douzaine de coloris (bleu, blanc, rouge, orange, lavande et vert), il reprend l'essentiel des caractéristiques du S20 (triple capteur photo , batterie 4500 mAh, écran OLED 120 Hz, recharge filaire et sans-fil) à l'exception de l'écran incurvé et du dos en verre pour offrir une expérience haut de gamme à un tarif très intéressant.

L'option futuriste : Galaxy Z Fold 2

Le constructeur sud-coréen a aussi lancé à la rentrée la deuxième génération de son fameux smartphone pliable, le Galaxy Z Fold 2. Vendu à un prix de 2.000 euros évidemment toujours très prohibitif, cet appareil ultra sophistiqué est un ovni car il remplit à la fois les usages que l'on attend d'un smartphone et d'une tablette hauts de gamme. Grâce à son écran pliable relié par une charnière, il permet de profiter d'un affichage généreux pour jouer, surfer sur le Web, travailler ou lire la presse tout en proposant un encombrement réduit et un second écran pour les tâches rapides en position repliée. Un avant-goût de la technologie de demain.

Le Galaxy Z Fold 2 est commercialisé au prix de 2020 euros Crédit : Samsung