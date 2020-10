iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro ou iPhone 11 : quel est le meilleur choix ?

publié le 16/10/2020 à 07:33

Avec près d'un mois de retard sur ses standards, Apple a présenté mardi 13 octobre la nouvelle génération de son smartphone vedette. L'iPhone 12 est proposé en quatre déclinaisons : un iPhone 12 Mini s'ajoute à la version classique et aux deux versions Pro et Pro Max habituelles. Leur lancement aura lieu en deux temps. Les clients d'Apple pourront se procurer l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro à partir du 23 octobre. Mais ils devront patienter jusqu'au 13 novembre pour mettre la main sur l'iPhone 12 Mini et l'iPhone 12 Pro Max.

Le lancement de la nouvelle gamme s'accompagne d'un rafraîchissement du catalogue d'Apple. Avec la sortie de l'iPhone 8, l'iPhone 11 est désormais l'iPhone moderne le plus abordable de l'Apple Store, à partir de 689 euros. On retrouve toujours l'iPhone XR de 2018, à 589 euros, mais aussi l'iPhone SE lancé au printemps 2020, toujours affiché à 489 euros.

Cette mise à jour de la gamme d'iPhone ne signifie pas que les modèles sortis du catalogue officiel d'Apple sont devenus de mauvais téléphones. Apple va encore assurer leur support pendant plusieurs années via des mises à jour logicielles. Cette nouvelle offre traduit en revanche la volonté du groupe de proposer un iPhone pour chaque segment du marché, du milieu de gamme à moins de 500 euros avec l'iPhone SE au très haut de gamme à plus de 1.200 euros avec l'iPhone 12 Pro.

Le nouveau catalogue des iPhone vendus par Apple fin 2020 Crédit : Apple

Faut-il se tourner vers l'iPhone SE au design et à l'écran daté ou vers l'iPhone 12 Mini si l'on souhaite un smartphone que l'on peut manipuler à une main ? Quelles sont les différences entre l'iPhone 11 et l'iPhone 12 ? L'iPhone 12 Pro vaut-il vraiment 250 euros de plus que l'iPhone 12 ? L'iPhone XR est-il encore un bon investissement ? On décrypte la nouvelle gamme d'iPhone.

iPhone SE (489 euros) : toujours une bonne affaire

Six mois après son lancement, l'iPhone SE est toujours un bon plan. Il est l'iPhone le plus compact de la gamme avec son écran de 4,7 pouces idéal pour les petites mains. Mais il ne néglige pas pour autant les performances car il utilise la puce de l'iPhone 11 qui lui assure une vitesse de calcul avec peu d'équivalent sur le marché. Il a aussi la garantie de continuer à recevoir les mises à jour d'Apple dans cinq ans.

L'iPhone SE (2020) Crédit : RTL

Pour faire baisser son prix, il n'a pas d'écran OLED, ne se déverrouille pas avec Face ID mais avec une empreinte digitale et n'a qu'un seul capteur photo sans grand-angle, ni mode nuit. Mais il est largement suffisant pour les usages numériques du grand public et n'a pas vraiment d'adversaire dans sa gamme de prix, à part le Pixel 4A de Google, qui offre des prestations supérieures en photo mais dispose d'un processeur beaucoup moins véloce.

iPhone XR (589 euros) : de plus en plus daté

Lors de sa sortie en 2018, l'iPhone XR était le moyen le plus accessible de profiter des dernières innovations de l'iPhone, comme Face ID, la charge sans-fil et la navigation par gestes. Le lancement de l'iPhone 11, vendu 100 euros plus cher un an plus tard, lui a donné un coup de vieux avec sa double caméra avec mode nuit et ultra grand-angle, sa puce améliorée et sa meilleure autonomie. La sortie de l'iPhone SE, six mois plus tard, a sapé encore un peu plus son attractivité en proposant une puce plus puissante pour 200 euros de moins.

iPhone XR Crédit : RTL

La décision de le maintenir dans la gamme fin 2020 peut être lue comme la volonté de proposer un iPhone de grande taille (6,1 pouces comme l'iPhone 12) à moins de 600 euros. Mais avec son processeur A12 (le même que l'iPhone XS) qui commence à être daté, son écran LCD et son capteur photo unique, il n'a plus vraiment d'arguments à faire valoir face à l'iPhone 11, qui est toujours vendu seulement 100 euros plus cher par Apple.

iPhone 11 (689 euros) : toujours d'actualité

En attendant que la 5G ne devienne un argument commercial en France, l'iPhone 11 n'a pas grand chose à envier à l'iPhone 12 en l'état. Le processeur A14 Bionic du nouveau modèle promet de battre des records de performances pour les jeux et le traitement des images mais le gain par rapport à la puce de l'iPhone 11 ne sera pas notable au quotidien avant de longs mois d'utilisation.

Tim Cook lors de la présentation de l'iPhone 11 en septembre 2019 Crédit : AFP

L'appareil photo de l'iPhone 11 propose toujours l'un des meilleurs mode portrait du marché et son mode nuit est toujours très convaincant. Et l'autonomie des deux appareils est annoncée très proche par Apple. A 220 euros de moins que l'iPhone 12, l'iPhone 11 est donc une bonne affaire aujourd'hui, sauf si vous estimez que l'écran OLED à la définition presque multipliée par deux de l'iPhone 12 justifie la différence de prix.

iPhone 12 Mini (809 euros) et iPhone 12 (909 euros)

Il devenait difficile pour Apple de ne pas équiper son iPhone de dernière génération d'un écran OLED en 2020. C'est désormais chose faite avec l'iPhone 12 qui bénéficie des contrastes infinis et de l'excellente luminosité de cette technologie d'écran. Le dernier né d'Apple a aussi pour lui d'être plus compact et plus léger que l'iPhone 11, avec 30 grammes en moins sur la balance.



Il embarque la nouvelle puce A14 Bionic, la première gravée en 5 nm, qui promet des performances décuplée et une plus grande durabilité. Mais il offre peu de changements sur le plan de la photo par rapport à l'iPhone 11 si ce n'est l'intégration d'un capteur à plus grande ouverture pour des photos en basse lumière plus convaincantes et l'ajout du mode nuit pour la caméra à selfies. Il est aussi le premier iPhone à filmer en 4K HDR à 30 images par seconde. Plus accessoire, il embarque un port MagSafe pour fixer des accessoires aimantés dans son dos.

L'iPhone 12 Mini Crédit : Apple

Mais la nouvelle attraction de la gamme est plutôt l'iPhone 12 Mini qui propose toutes ces caractéristiques dans un format compact inédit de 5,4 pouces. Jusqu'ici, le seul mobile compact d'Apple (l'iPhone SE) était privé des fonctionnalités les plus récentes de l'iPhone comme l'écran sans bordures, Face ID et le double capteur photo à mode nuit. Utilisable à une main et aussi performant que l'iPhone 12, l'iPhone 12 Mini est aujourd'hui sans rival sur le marché des petits smartphones. Reste à voir s'il ne fait pas trop de concessions sur l'autonomie.

iPhone 12 Pro (1.159 euros) et 12 Pro Max (1.259 euros)

L'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max sont les vrais iPhone haut de gamme d'Apple. Pour Ces modèles sans compromis concentrent toutes les nouveautés annoncées lors de la keynote, mais la différence avec l'iPhone 12 se situe surtout sur la partie photo.



En plus de la compatibilité 5G et de la nouvelle puce A14 Bionic, ils embarquent de nouveaux capteurs photo : un téléobjectif plus performant et un radar LiDAR pour améliorer les photos de nuit et le mode portrait. Ils sont les seuls à proposer le mode Apple ProRaw qui offre plus de possibilité pour la retouche photo. Enfin, ils sont également proposés avec davantage d'espace de stockage (jusqu'à 512 Go) que l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Mini, limités à 256 Go.

L'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max ont quatre capteurs photo au dos Crédit : AFP

Ces deux versions Pro se distinguent par la taille de leur écran. L'iPhone 12 Pro bénéficie du même écran de 6,1 pouces que l'iPhone 12 alors que l'iPhone 12 Pro Max est le plus grand iPhone jamais conçu par Apple avec sa diagonale de 6,7 pouces, soit 17 centimètres de long. L'iPhone 12 Pro Max bénéficie également d'un appareil photo plus sophistiqué avec un zoom plus performant en photo et en vidéo et une stabilisation optique plus efficace.