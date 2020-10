publié le 22/10/2020 à 14:30

Sous pression en France et en Europe en raison des sanctions américaines qui l'empêchent d'utiliser les services de Google dans ses derniers téléphones, Huawei ne rend pas les armes et maintient ses cycles d'innovation.

Quelques semaines après avoir présenté une série d'objets connectés pour la rentrée, dont un PC, des écouteurs et des montres, le géant chinois a dévoilé ce jeudi 22 octobre la dernière génération de son smartphone premium Mate Pro mais aussi une paire de lunettes connectées et un casque audio à annulation de bruit.

Ces produits viennent renforcer l'écosystème de l'entreprise alors que son système d'exploitation global Harmony OS, conçu pour fonctionner sur une grande variété d'appareils connectés (téléviseurs, électroménager, électronique grand public) et les faire interagir, est attendu pour le début de l'année prochaine.

Un smartphone puissant à tous les étages

Disponible en précommande dès aujourd'hui en France, le Mate 40 Pro inaugure un nouveau design avec des bords arrondis, un généreux écran OLED de 7 pouces et un module caméra circulaire à l'arrière qui n'est pas sans rappeler la fameuse roue de l'iPod.

Huawei a présenté son dernier smartphone Mate 40 Pro Crédit : Huawei

Conçu pour "aller chercher la performance à tous les étages", il est compatible 5G et bénéficie du dernier processeur Kirin 9000. Cette puce a de fortes chances d'être la dernière réalisée en partenariat avec le fabricant TSMC qui va devoir cesser ses activités avec le fabricant chinois sous la pression des Etats-Unis. Huawei promet une vitesse de calcul inédite avec des gains de l'ordre de 30% en puissance pure et de 50% en puissance graphique. L'appareil est aussi compatible avec une charge rapide à 65 W et la charge sans-fil inversée.

Comme tous les flaghsips de Huawei, le Mate 40 Pro met l'accent sur la photographie avec un triple capteur 50 Mpx, ultra grand-angle 20 Mpx et un zoom périscopique X5 de 12 Mpx. Mais il se positionne surtout sur la vidéo avec la prise en charge de l'enregistrement HDR qui promet d'offrir une meilleure gestion des contrejours et de la luminosité. Une application de montage vidéo est également proposée pour éditer et partager rapidement les images capturées.

Une nouvelle porte d'entrée vers les applications manquantes

Embargo américain oblige, le Mate 40 Pro est livré avec la version open source d'Android 10. Pour compenser l'absence des services de Google, il est le premier smartphone de Huawei à proposer par défaut l'application Petal Search. Lancé ces dernières semaines sous la forme d'une mise à jour pour les téléphones existants, ce portail simplifie la recherche des applications qui font défaut aux derniers mobiles de la marque du fait de la perte de la licence d'exploitation d'Android.

Basé sur les moteurs de recherche Qwant et Yandex, il remplit le rôle du magasin d'applications Play Store manquant pour aller chercher des applications comme Facebook, Instagram ou Uber. Soit sous la forme de liens APK (des fichiers à installer) soit sous celle d'un raccourci vers le site mobile du service en question. Des manipulations fastidieuses qu'il fallait effectuer à la main jusqu'ici.

Huawei dit que des équipes locales enrichissent régulièrement la liste des applications disponibles et revendique environ 400 applications qui font 98% des usages des Français. Des notifications seront proposées pour indiquer aux utilisateurs lorsque des mises à jour des applications téléchargées par ce biais sont disponibles.

Des lunettes connectées et un casque audio

En marge du Mate 40 Pro, Huawei a présenté ce jeudi une nouvelle série de ses lunettes connectées. Lancées l'an dernier en collaboration avec le designer sud-coréen Gentle Monster, elles sont désormais proposées dans deux versions solaires et classiques et promettent de diffuser un son directionnel directement des branches vers les tympans avec une réduction du son environnant. La firme de Shenzhen a également dévoilé son premier casque Freebuds Studio à annulation de bruit ambiant qui vient compléter sa gamme d'accessoires audio.