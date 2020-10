publié le 10/10/2020 à 08:05

Retardé par la pandémie, le Pixel 4a a été officialisé en août et lancé seulement cet automne par Google. Disponible depuis début octobre au prix de 350 euros, il se positionne comme l'une des meilleures références de cette fin d'année en terme de rapport qualité-prix.

Comme les autres appareils de la gamme Pixel, il profite du savoir-faire de Google dans la photo pour proposer l'un des meilleurs rendus du marché de jour comme de nuit avec seulement un seul capteur de 12 Mpx.

Contrairement à la plupart des marques qui multiplient les optiques pour pouvoir gérer un plus panel de prises de vues, Google tire son épingle du jeu grâce au traitement logiciel de l'image effectué par ses algorithmes. Le résultat est souvent meilleur que chez des smartphones vendus deux à trois fois plus cher.

On retrouve aussi une technologie de zoom hybride qui permet de simuler un zoom x7 à partir d'un zoom plus modeste en assemblant plusieurs images. Le Pixel 4a reprend également le mode astrophotographie du Pixel 4 qui permet de capturer des cieux étoilés en utilisant des poses extra longues.

Mode portrait selfie avec le Pixel 4A Crédit : RTL

Photo de nuit avec le Pixel 4A Crédit : RTL

Une expérience Android très fluide

Le Pixel 4a est aussi un smartphone très agréable à utiliser au quotidien. Malgré son prix contenu, il bénéficie d'un écran OLED avec de bons contrastes et une luminosité suffisante pour l'utiliser dehors. Son format compact de moins de 6 pouces et son poids léger (140g) le rendent facilement manipulable à une main.

Le Pixel 4a propose une interface Android fluide et épurée Crédit : RTL

La fluidité de l'expérience est aussi due à l'interface épurée proposée par Google. Même s'il n'embarque pas un processeur haut de gamme (Snapdragon 730G), le Pixel 4a bénéficie d'un système d'exploitation optimisé avec une intégration parfaite des services de Google. Cela lui offre aussi la garantie de recevoir les dernières mises à jour de sécurité en priorité.

Conclusion

Pour être affiché à un prix aussi intéressant, le Pixel 4a ne propose pas d'écran 90 Hz, de reconnaissance faciale, de capteur ultra-grand angle et son processeur n'est pas le plus adapté aux jeux mobiles les plus gourmands. Son autonomie reste perfectible et il ne dispose d'aucune certification d'étanchéité. Mais à 350 euros, il est un excellent investissement pour les personnes qui cherchent le meilleur de la photo et une expérience Android fluide et sans fioritures. Il se positionne comme le principal concurrent du dernier iPhone SE qui a pour lui l'avantage de la puissance et l'écosystème d'Apple.