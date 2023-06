Sommeil : pourquoi les femmes dorment-elles moins bien que les hommes ?

Face au sommeil, les femmes et les hommes ne sont pas égaux. Selon une enquête publiée vendredi 2 juin par Toluna Harris Interactive pour l'Observatoire santé Pro-BTP, le sentiment de bien dormir est partagé par près de 2 Français sur 3 (et davantage chez les hommes). En effet, les hommes sondés lors de cette étude indiquent mieux dormir que les femmes, à 70% contre 57%.

Si ce sont majoritairement les jeunes et les actifs entre 18 et 34 ans qui estiment bien dormir (67%), chez les 35-49 et les 25-34, le chiffre est inférieur de 6%, s'établissant à 61%. À savoir que les catégories aisées sont celles qui dorment le mieux (67%) contre 58% pour les catégories populaires et 65% des inactifs.

Même s’ils déclarent bien dormir dans leur ensemble, les Français restent confrontés à certaines difficultés concernant leur sommeil. Près de la moitié d’entre eux indiquent régulièrement faire face à un sommeil non réparateur (51% de femmes contre 42% d'hommes) ou des réveils matinaux (50% contre 43% d'hommes) avant l’heure souhaitée.

Sans surprise, le mauvais sommeil a des conséquences sur la vie quotidienne. En effet, près de 4 Français sur 10 reconnaissent avoir déjà eu le sentiment que l’absence ou le manque de sommeil avait pu les mettre en danger. Et là encore, les inégalités demeurent : 42% des femmes répondent par l'affirmative contre 36% des hommes.

Enfin dernier chiffre notable : les franciliens connaissent aussi plus fréquemment des difficultés à tomber dans les bras de Morphée, puisque la moitié d'entre eux indiquent se réveiller fatigués, avoir du mal à s'endormir et 37% sont sujets à des insomnies. Ces mêmes situations sont aussi plus fréquemment rencontrées par les femmes que par les hommes.



Les causes d'un mauvais sommeil chez la femme

Les raisons de cet écart entre hommes et femmes sont multiples. D'après une étude publiée le 16 novembre 2020 dans la revue Nature Human Behavior la tendance se dessine dès la puberté. Les chercheurs américains avancent que "les hormones sexuelles, entre autres facteurs sociaux comme le stress ou la parentalité", pourraient contribuer au développement de l'insomnie chez la femme.

À cela viennent s'ajouter les inégalités au sein du foyer. Selon l’INSEE (l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques), les femmes effectuent 71% des tâches ménagères et 65% des tâches parentales. Ainsi, en moyenne les femmes consacrent 3h47 par jour aux tâches domestiques contre seulement 2h24 pour les hommes. Cela est grandement dû aux rôles de genre traditionnels assignant aux femmes la responsabilité principale de la gestion du foyer ainsi que de la famille.

