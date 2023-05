Sommeil : nos astuces pour s'endormir plus facilement

On ne le répétera jamais assez : il est important de se coucher tôt pour permettre au corps de se réparer et se régénérer. Un bon sommeil favorise le maintien du système immunitaire en bonne santé et joue un rôle crucial dans notre santé physique et mentale. Pourtant, trouver le sommeil peut parfois être difficile pour certaines personnes. Aline Perraudin nous livre dans cette chronique quelques conseils pour vous aider si vous êtes dans cette situation.

La première chose à faire pour favoriser l'endormissement est de créer un environnement favorable. Cela passe par une chambre à bonne température, non lumineuse et au calme. Il convient aussi de limiter au maximum les distractions au lit pour ne pas rester en éveil. Évitez particulièrement les écrans qui ne favorisent pas le sommeil à cause de leur lumière bleue. Une bonne routine aide aussi à trouver un meilleur sommeil.

Si malgré ces conseils, vous endormir reste une épreuve, certaines techniques peuvent être mobilisées, comme la cohérence cardiaque, une méthode respiratoire qui aide à basculer dans un état mental apaisé, la respiration abdominale, la promenade virtuelle ou l'intention paradoxale, qui permet de diminuer l'hypervigilance.

