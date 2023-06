Alimentation : pour Jessie Inchauspé, "il faut se concentrer sur un petit déjeuner autour de protéines"

Jusqu'à la fin de l'été, Jessie Inchauspé, biochimiste et auteure de La méthode Glucose nous donne ses conseils pour mieux manger sans se priver. Pour cette première chronique, il va être question de petit déjeuner et de glucose. Alors d'abord, un petit rappel le glucose, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert ?



Le glucose, c'est l'énergie préférée de notre corps. Et en tant qu'être humain, on apporte ce glucose très important à notre corps en mangeant soit des féculents, donc du pain, des pommes de terre, des pâtes, soit des sucres, d'un bout de fruits à un dessert.

Faut-il manger un maximum de glucose pour avoir un maximum d'énergie le matin ? Des céréales et des jus de fruits ? Bien que notre corps ait besoin de glucose, s'il y en a trop, les choses se compliquent. C'est un peu comme une plante. Il faut lui donner un peu d'eau pour qu'elle survive, mais pas trop, parce que sinon, elle meurt. Le corps humain c'est pareil. Un peu de glucose, c'est super, trop de glucose, ça commence à déclencher fringale, fatigue chronique, inflammation, etc... Donc on veut éviter d'avoir trop de glucose.

Voilà ce qu'il faut faire : il faut se concentrer sur un petit déjeuner autour de protéines. Cela veut dire des œufs, mais aussi peut-être des restes de la veille. On peut aussi manger de la viande, du poisson, peut-être du tofu...

