4 astuces pour ralentir le vieillissement

Comment rester jeune plus longtemps ? La question taraude un certain nombre d'entre nous avec l'âge. Le vieillissement de la peau dépend de notre génétique pour une part, entre 20 et 30%. Le reste est le fruit de notre mode de vie et de nos comportements. Vie sociale, alimentation, activité physique, tabac, prise de poids... Certaines habitudes de vie permettent de vieillir moins vite.

Le premier pilier est sans doute l'alimentation. Il convient de ne pas trop manger. Les personnes vivent généralement plus longtemps quand elles pratiquent la modération calorique. Privilégiez une alimentation riche en fruits et légumes, pauvre et viande et en aliments transformés surtout.

Le deuxième levier est l'activité physique. Bouger toute la journée permet de rester jeune plus longtemps. En plus de préserver la masse musculaire, le sport libère des substances qui pourraient avoir des effets anti-âge sur la peau.



Autre facteur à prendre en compte, le stress ne doit pas être trop important sous peine d'accélérer le vieillissement. Il en faut juste un peu pour stimuler l'organisme et le cerveau. Où trouver du stress bénéfique ? En faisant de l'exercice physique, en prenant le soleil ou en marchant en altitude.

Enfin, une étude américaine a montré qu'un état d'esprit positif pouvait aider à rallonger l'espérance de vie de quelques années. Il convient donc d'entretenir des liens forts avec ses proches et de s'adonner à des activités stimulantes, comme la lecture, la musique ou le jardinage...Tout ce qui peut être bon pour le moral.

