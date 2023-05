Vitamine D : comment renforcer ses défenses avec l'alimentation et la supplémentation

La majorité des Français sont carencés en vitamine D, alors qu'elle joue un rôle important dans l'activation de nos réponses immunitaires ainsi que dans la santé des os et des dents.

Ce constat, confirmé par de nombreuses études, se vérifie particulièrement en automne et en hiver, lorsque le soleil fait défaut et que la peau ne peut plus synthétiser cette vitamine à partir de son rayonnement.

En outre, beaucoup de personnes ne passent pas suffisamment de temps à l'extérieur en été pour compenser et faire les réserves nécessaires pour l'hiver. Il convient donc de trouver des sources de vitamine D ailleurs. Cela peut passer par l'alimentation ou la supplémentation.



Poissons gras, abats, œufs et champignons

Que faut-il privilégier dans son assiette pour faire le plein de vitamine D ? On la trouve dans les poissons gras, comme le thon, le saumon, les sardines... mais aussi dans des abats, comme le foie, et, plus communément dans les œufs et les champignons. Favorisez aussi les produits laitiers, les margarines et les céréales pour le petit-déjeuner

Il est aussi possible de prendre de la vitamine D sous la forme de gouttes ou de gélules huileuses. On la trouve aussi en comprimés parfois associée au calcium. Sur les emballages des compléments alimentaires, on peut voir écrit "D2" ou "D3". La vitamine D3, principalement d’origine animale, est à privilégier car elle est deux fois plus efficace que la vitamine D2, d’origine végétale.



Pas plus de 15 microgrammes par jour en supplémentation

Les autorités sanitaires recommandent pour les adultes un apport journalier de 15 microgrammes de vitamine D. Ce qui correspond à 600 Unités internationales (UI). Une prescription médicale est nécessaire pour acheter des ampoules de vitamine D plus fortement dosées, et destinées à combler des déficits importants. Cela pour éviter tout risque de surdosage.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info