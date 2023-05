Alimentation : l'avocat est-il aussi bon pour la santé qu'on le dit ?

Avec la mode des régimes sans sucre, l’avocat qui n’en contient pratiquement pas, a bonne réputation. Il est très gras, mais là encore, bon point pour lui, comme l’huile d’olive, il contient des graisses dites monoinsaturées et de la vitamine E qui les protège de l’oxydation. Ces graisses sont la marque du régime méditerranéen, qui est bon pour le cœur. Contrairement aux graisses saturées, elles ne sont pas mauvaises pour le système cardiovasculaire. Une étude américaine publiée en mars 2022 a d’ailleurs montré que manger au moins un avocat par semaine peut réduire le risque de maladie cardiaque.

L'avocat est calorique. 100 grammes d’avocat, soit à peu près l’équivalent d’un demi-avocat, apportent 200 calories et 20 grammes de graisses, soit l’équivalent de deux cuillerées à soupe d’huile. Mais il contient aussi des fibres et sa composition fait qu’il cale bien et assez longtemps. Après l’avoir consommé, on a moins d’appétit pour manger d’autres choses.

Et, comme le précise la diététicienne, Angélique Houlbert, "étant pauvre en sucres, l’avocat ne fait pas monter la glycémie et n’induit pas de sécrétion d’insuline, qui est une hormone de stockage." Autant de raisons qui expliquent pourquoi l’avocat, bien qu’il soit gras, ne fait pas grossir s’il est consommé dans le cadre d’une alimentation saine.

Quel est l'impact de l'avocat sur le cholestérol ?

Manger de l’avocat, ce n’est pas un problème quand on a du cholestérol. Les graisses qu’il contient ne le font pas augmenter. Des études ont même montré que manger de l’avocat peut aider à mieux le contrôler. Il est aussi intéressant pour les personnes diabétiques, car, étant pauvre en sucres, il ne perturbe pas la glycémie. En raison de sa teneur en fibres, il contribue également à un bon transit.



Riche en vitamine B9 et en antioxydants

L'avocat est riche en potassium. 100 grammes en apportent environ 430 mg. Il en contient même plus que la banane réputée pour ses apports. Or, ce minéral aide à réguler à la pression artérielle. Il contient également de la vitamine B9, une vitamine particulièrement importante chez les femmes en âge de procréer, car pendant la grossesse car elle aide au bon développement du bébé. L’avocat est aussi une bonne source de lutéine, un antioxydant de la famille des caroténoïdes, intéressant pour la santé oculaire et la prévention de maladies des yeux, comme la dégénérescence maculaire liée à l’âge, qui atteint la rétine.



Et le guacamole, est-ce aussi bénéfique ?

C’est de la purée d’avocat avec un peu d’oignon, de tomate, de poivron rouge, de coriandre et de piment… Il vaut mieux opter pour le fait maison car ainsi on évite les conservateurs, les épaississants et autres additifs que l’on peut retrouver dans des produits industriels. C’est bien dans un sandwich où il peut remplacer avantageusement la mayonnaise ou le beurre, ou bien à l’apéro. Mais dans ce cas, on fait attention à l’accompagnement ! On évite les chips caloriques et trop salées.

Quelle quantité consommer ?

Quant à l’avocat, la meilleure façon de profiter de ses bienfaits, c'est de le manger cru et nature avec juste un filet de citron ou l’accompagner de crevettes en entrée. Bien sûr, on peut l’incorporer dans une salade. "C’est bien de l’associer à des tomates, dit la diététicienne, car elles contiennent du lycopène, un puissant antioxydant qui est mieux assimilé en présence d’un corps gras, comme l’huile ou l’avocat."

Il n’y a pas d’inconvénient pour la santé à en manger régulièrement, une ou deux fois par semaine, par exemple. Mais l’avocat n’a pas tout bon partout. C’est un problème pour l’environnement, question eau et empreinte carbone, avec le transport notamment.

