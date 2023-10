Se doucher le moins possible par semaine peut être un challenge audacieux. Car est-il vraiment indispensable de se laver tous les jours ? "Il faut bien comprendre que notre peau est une barrière de protection naturelle, que l'on va agresser en permanence avec les douches. Soit parce qu'on va utiliser de l'eau trop chaude, trop calcaire qui va dessécher la peau, soit sur laquelle on va mettre de mauvais produits, des savons de mauvaise qualité avec plein de parfums", explique Jimmy Mohamed, dans l'émission "ça va beaucoup mieux".

En réalité, notre peau possède des bactéries qui constituent le microbiote cutané. Ces bactéries sont censées nous protéger contre les agressions, le froid, et les blessures : "Si vous vous coupez, vous n'aurez pas une grande infection. Le problème, c'est qu'on va avoir tendance à décaper ce microfilm, cette couche de protection, qu'on a de façon naturelle, en se douchant 1 fois par jour et pour certains, deux fois par jour", précise le docteur.

Tout dépend aussi de l'environnement dans lequel on vit, que ce soit en ville ou à la campagne, mais aussi du métier qu'on exerce : "Il y a notamment des zones qu'il faut nettoyer quotidiennement, comme les parties intimes. Ce sont des parties du corps "enfermées" à cause des sous-vêtements, ou même les chaussettes. C'est le siège de la macération de la transpiration, et c'est le cumul parfait pour avoir des mycoses", dit-il.

Néanmoins, il est possible de ne pas prendre sa douche tous les jours, en faisant seulement une toilette "de chat" : "Nettoyer sous les aisselles parce que ça transpire, les parties intimes, les pieds, les mains et le visage", détaille Jimmy Mohamed. En ce qui concerne les cheveux, des bactéries sont censées les protéger, comme un biofilm au niveau du cuir chevelu. Plus on va stimuler ce biofilm par les shampoings, plus on va l'agresser et plus les cheveux vont être gras. Il faut donc laisser nos cheveux se reposer, et éviter de les stimuler en permanence. En utilisant des produits sains ou en mettant un minimum de produits, peut-être qu'on peut répondre à la problématique.