Arthrose : comment prévenir la maladie ?

L’arthrose est une affection chronique caractérisée par la destruction du cartilage articulaire. Genoux, hanches, dos, lombaires, mains, poignets, cervicales… Cette maladie occasionne de grandes douleurs au quotidien, mais pas que. "L'arthrose va aboutir à une destruction du cartilage, mais également de la formation d'os autour, mais aussi de l'inflammation au niveau de l'articulation", précise Francis Berenbaum, professeur de Rhumatologie à la Sorbonne et chef du service de rhumatologie à l’hôpital Saint-Antoine.

Souvent connotée comme une maladie exclusivement liée au vieillissement du corps, l'arthrose peut aussi se déclencher dans une tranche d'âge plus jeune et encore active. L'invité de Flavie Flament et de Jimmy Mohamed explique recevoir des patients âgés entre 40 et 50 ans.

L'arthrose peut altérer de façon importante votre qualité de vie tant sur le plan professionnel, que social et familial. "C'est quand même la maladie numéro un de douleur chronique", rappelle Francis Berenbaum. Comment prévenir cette maladie handicapante ?



Comment éviter de développer de l'arthrose ?

Une hygiène de vie saine complétée d'une pratique d'une activité physique régulière et une alimentation contrôlée peut prévenir l'arthrose. "Le premier facteur de risque est l'obésité ou le surpoids. Le premier traitement contre l'arthrose est donc de perdre du poids", annonce l'invité de "Ça va beaucoup mieux".



Pour éviter l'arthrose, une activité physique n'est pas négligeable : " Le fait de mettre au repos une articulation trop longtemps ne va faire qu'accentuer un raidissement. C'est un cercle vicieux et on peut se retrouver avec davantage de douleurs. Il faut absolument encourager l'activité physique", conseille-t-il. Même en cas d'arthrose déjà développée, Francis Berenbaum estime que la meilleure solution est le kinésithérapeute. Ce dernier va adapter la reprise de l'activité physique, en fonction des douleurs.