Arthrose : il n'y a pas que les médicaments pour soulager les douleurs

L'arthrose est la maladie articulaire la plus répandue. Sur les 10 millions de personnes atteintes, on estime que 6 à 7 millions en souffrent. L’arthrose évolue par poussées au cours desquelles la douleur est plus aiguë. Le reste du temps, la douleur est variable mais généralement plus modérée. C’est lors des crises douloureuses qui s’accompagnent d’une inflammation de l’articulation que l’on peut prescrire du paracétamol et des anti-inflammatoires plus efficaces, mais non dénués d’effets secondaires.

En dehors des médicaments, les orthèses, ces accessoires qui servent à immobiliser l’articulation, peuvent contribuer à soulager la douleur. Ce ne sont pas du tout des gadgets. Les genouillères peuvent aider à marcher ou à se remettre à un sport après une poussée douloureuse. En cas d’arthrose de la main, une orthèse peut être utilisée lorsqu’on a mal la nuit ou, le jour, pour limiter des mouvements douloureux.



Dans la prise en charge de la douleur, c’est souvent la combinaison de plusieurs choses qui est efficace. Et depuis quelque temps, de nouveaux dispositifs sont venus élargir l’arsenal des traitements existants.

Par exemple, la stimulation électrique transcutanée, ou TENS. Cette technique est utilisée pour l’arthrose du genou. Elle consiste à faire passer, à travers la peau, un faible courant qui va bloquer les circuits de la douleur, précise le Dr Laurent Grange, rhumatologue au CHU de Grenoble. L’utilisation de la TENS se fait par un dispositif médical qui a la forme d’un petit appareil portatif avec des électrodes que l’on pose autour de l’articulation. L’effet antidouleur dure tant qu’on l’applique. Cela peut aider à continuer à bouger pendant les poussées.

En France, seulement 40.000 personnes ont une ordonnance de TENS pour des douleurs chroniques, alors que beaucoup plus pourraient en bénéficier. Cela vient du fait que seuls les médecins spécialistes de la douleur peuvent prescrire ce traitement. Un seul appareil peut être prescrit par les rhumatologues.

Les dispositifs de TENS sont remboursés par l’Assurance maladie seulement lorsqu’ils sont prescrits jusqu’à hauteur de 112 euros pour un achat, 12 euros par mois pour une location.

Un bracelet antidouleur, stimulateur d'endorphines

Depuis peu, on dispose d'un autre dispositif pour combattre la douleur. Il s’agit d’un bracelet stimulateur d’endorphines. Après l’avoir testé dans une étude clinique, le CHU de Grenoble vient de valider son intérêt. Ce bracelet a été développé par une start-up française, Remedee Labs. Il stimule une zone très innervée au niveau du poignet en envoyant des micro-ondes, explique le Dr Laurent Grange. En réaction, le cerveau produit des endorphines, des antidouleurs naturels. Si on le met 1 à 3 fois par jour, durant 40 minutes, cela permet de réduire la douleur en cas d’arthrose périphérique, au genou, à la cheville, à la hanche, à l’épaule, au coude ou aux doigts.

L’entreprise a déposé un dossier auprès des autorités pour qu’il soit reconnu comme un dispositif médical et pris en charge. Car aujourd’hui, le bracelet est disponible en location moyennant un abonnement de 40 euros par mois, non remboursé.