Jimmy Mohamed : quel est le petit-déjeuner parfait ?

Il convient d'emblée d'éliminer les petits-déjeuners trop sucrés si vous ne voulez pas être victime d'une fringale en fin de matinée. Si vous prenez des céréales sucrées, un pain au chocolat ou la pâte à tartiner préférée des enfants, vous allez avoir un pic de sucre. Or, votre organisme doit garder un taux de sucre constant, aux alentours de 1g.

Par conséquent, votre pancréas va produire de l’insuline, une hormone qui va baisser le sucre. Il va en produire beaucoup, car vous avez eu beaucoup trop de sucre. Votre taux de sucre va baisser assez rapidement et c’est lors de cette descente très rapide que vous allez ressentir la faim. C’est pourquoi un petit déjeuner très sucré vous donnera ce petit creux vers 11h.

L’idéal est d’avoir une source de protéines. Les protéines vont donner l’énergie nécessaire et combler la faim jusqu’au repas d’après. La meilleure protéine que vous pouvez consommer le matin est celle contenue dans les œufs. L’œuf est l’aliment presque parfait, car le blanc apporte des protéines, le jaune des antioxydants, des vitamines comme la vitamine A, B, D et E, des oligoéléments et des minéraux ! Et contrairement aux idées reçues, le jaune ne fait pas monter le cholestérol. Vous pouvez manger vos œufs comme vous l'entendez, à la coque, durs, brouillés ou en omelette.



Des œufs ou des pois-chiches pour les protéines

Si vous n'aimez pas les œufs, on trouve des protéines dans le blanc de poulet ou de jambon, également. Pour les végétariens, vous avez des protéines dans les légumineuses comme les pois chiches. Dans les pays du Maghreb ou du Moyen-Orient, le pays déjeuner comporte du houmous, par exemple, ou même des fèves, très riches, là encore, en protéines.

Il est aussi autorisé de s'accorder une petite tartine avec de la confiture. Privilégiez le pain complet ou au levain, beaucoup plus riche en fibres que la traditionnelle baguette blanche. Ces fibres du pain complet permettront de tenir toute la matinée sans avoir faim. Quant à la confiture, pourquoi pas, mais rajoutez du beurre. Car le beurre rajouté sur la confiture va tout simplement retarder l’absorption des sucres. Et les matières grasses ne sont pas interdites. Vous pouvez même manger un avocat, riche en bon gras qui ne font pas grossir.



Les jus de fruit doivent rester une exception, les yaourts sont une bonne idée

Le jus d’orange doit rester une exception, un plaisir que vous vous accordez de temps en temps. Comprenez que pour votre cerveau, le jus d’orange, c’est de l’eau et du sucre. Dans un jus, vous n’avez plus les fibres contenues dans l’orange que vous allez mâcher ! Donc prenez plutôt un fruit, un vrai, que vous allez prendre le temps de manger. Cela peut être une orange, une pomme ou celui que vous voulez.

Le yaourt est une bonne idée. Mais pas n’importe lesquels. Allez vers les yaourts skyr, riches en protéines et pauvres en sucre et gras, vers les yaourts grecs ou les petits suisses. Vous pouvez y mettre une pointe de miel et des oléagineux riche en bon gras comme des noix ou des amandes.

Enfin, si vous ne prenez pas de petit-déjeuner, buvez au moins quelque chose. Le corps a besoin de s'hydrater. Ça peut-être un café, sans sucre de préférence, du thé, une tisane ou tout simplement un verre d'eau.