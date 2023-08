Sport, alimentation, sommeil... Découvrez les 8 habitudes qui peuvent augmenter votre espérance de vie

Des chercheurs américains ont examiné les dossiers médicaux de près de 720.000 vétérans, hommes et femmes, âgés de 40 à 99 ans, collectés entre 2011 et 2019. En adoptant dès l’âge de 40 ans, certaines habitudes, cela permettrait de gagner jusqu’à 24 ans d’espérance de vie par rapport aux personnes qui ne les ont pas adoptées. Voici les bonnes habitudes à adopter selon les scientifiques américains :- être actif physiquement

- ne pas fumer

- gérer le stress

- avoir une bonne alimentation

- ne pas boire régulièrement d’alcool

- avoir une bonne hygiène du sommeil

- avoir des relations sociales positives

Et ne pas être dépendant aux opioïdes. L’addiction à ces antidouleur puissants est, en effet, un gros problème aux États-Unis.

Des facteurs qui n'ont pas tous le même effet sur la santé

Selon les chercheurs, ne pas fumer, ne pas consommer de drogues opioïdes, et être actif physiquement sont les habitudes qui influent le plus sur la longévité. Ensuite, c’est l’alimentation, la consommation d’alcool, la gestion du stress et le sommeil qui comptent. Les relations sociales arrivent après, elles ont moins d’effet sur la longévité. Les facteurs qui influent le plus l’espérance de vie sont ceux qui jouent un rôle important dans la survenue de maladies, comme le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, les cancers... Dans l’étude, les personnes qui fumaient ou qui étaient sédentaires avaient un risque de décès de 30 à 45% plus élevé. Une mauvaise alimentation, une consommation excessive d’alcool, trop de stress ou un sommeil de mauvaise qualité augmentent, pour chacun, le risque de décès de 20%. Et le manque de relations sociales l’accroît de 5%.

Il n'est jamais trop tard pour s'y mettre

Il n’est jamais trop tard pour adopter un mode de vie sain. Bien sûr, plus tôt, on commence, mieux c’est. Mais si on adopte une bonne hygiène de vie à la cinquantaine ou à la soixantaine, cela reste bénéfique. Autre chose importante : on n’est pas obligé de tout en changer en même temps. On peut le faire progressivement. Les chercheurs ont montré que l’ajout d’une seule bonne habitude à l’âge de 40 ans faisait déjà gagner entre 3,5 et 4,5 années de plus d’espérance de vie. Faire de l’exercice est l’un des comportements sains les plus importants pour améliorer sa santé et sa longévité. Bouger apporte toujours des bienfaits, quelle que soit l’intensité de l’activité, qu’elle soit légère, modérée ou élevée. C'est toujours mieux que rester sur son canapé.