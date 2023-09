Sommeil : comment bien choisir son matelas ?

Nous passons un tiers de notre vie entière sur un matelas. Pour cette raison, il est essentiel de faire le bon choix en matière de literie afin d'avoir un sommeil de qualité. Le prix des matelas peut varier de 100 à 2.000 euros et ils peuvent être en mousse, avec des ressorts, ou en latex. Mais comment bien le sélectionner ?

Pour un bon un matelas standard, de 140 cm sur 190 cm, il faut compter 500 ou 600 euros. La grande majorité des matelas sont vendus à ce prix, avec des modèles avec des ressorts ensachés, qui sont placés dans des sachets, indépendamment des ressorts voisins. Certains sont moins chers, avec des prix débutant à 150 euros. Il s'agit souvent de matelas en mousse, ou en mousse à mémoire de forme, qui représentent un tiers des ventes.

Les plus chers coûtent parfois 2.000 euros et sont fabriqués en latex naturel, issu de l’hévéa. De plus, il est désormais possible d'acheter des matelas reconditionnés qui coûtent 20 à 30% moins cher. Des entreprises, comme Ecomatelas récupèrent les matelas des hôtels pour les découper, les nettoyer à 100 degrés et changer les housses. Le gaspillage est donc réduit car 5 millions de matelas partent chaque année à la décharge en France, et un matelas met un siècle à se dégrader.

Quels critères sont essentiels à un bon matelas

Pour un matelas une place, comme il y a moins de poids sur la literie, il est possible s’orienter sur des matelas en mousse, ou à mémoire de forme. À partir de 70 kilos, il faut préférer un matelas à ressorts ou en latex, qui ont l’avantage de répartir le poids du corps sur tout le matelas. De surcroît, ils sont plus résistants dans le temps.

En cas de transpiration nocturne, les matelas avec des ressorts favorisent le passage de l’air et ceux en latex possèdent des alvéoles d’air. Ils tiennent beaucoup moins chaud que les matelas en mousse ou à mémoire de forme. Si vous bougez beaucoup la nuit, les matelas un peu fermes permettent de ne pas trop s'enfoncer. Au contraire, si vous remuez peu, les matelas à mémoire de forme permettent d'être confortablement installé pour toute la nuit. Idéalement, il faut essayer sa literie avant de passer à l'achat.

