Petit déjeuner : les céréales sont-elles bonnes pour la santé ?

Si elles sont adorées chez les petits, mais aussi chez les grands, les céréales ne sont pas vraiment idéales pour démarrer la journée. Dans l'émission "Ça va beaucoup mieux", le docteur Jimmy Mohamed rappelle que le petit-déjeuner est l'occasion de faire le plein d'énergie : "Les céréales sont bourrées de sucre. Elles ne contiennent que très peu de fibres, très peu de protéines et n'ont quasiment aucun intérêt nutritionnel", détaille-t-il.

En mangeant quotidiennement des céréales sucrées, vous apportez du sucre de façon massive à votre organisme. Vous aurez donc un "pic d'insuline", censé faire baisser votre taux de sucre. Cette chute brutale provoque la faim. "Si vous prenez un petit-déjeuner le matin, composé essentiellement de sucres, vers 11 h vous allez avoir très faim, parce qu'à ce moment-là, vous avez une baisse brutale du taux de sucre. Vous avez l'impression d'être en hypoglycémie", explique Jimmy Mohamed.

Si certaines céréales sont à éviter, certaines restent tout à fait consommables pour le petit-déjeuner. Pour faire une bonne sélection, "il faut regarder le nutri score inscrit sur les boîtes". Ce procédé permet d'évaluer approximativement la composition nutritionnelle d'un produit, allant de la lettre A jusqu'à E. "Je conseille à mes enfants de choisir les céréales avec un nutri score A ou B. Si c'est D ou quand il n'y a pas de nutri score, c'est que les industriels ont un truc à cacher", rappelle Jimmy Mohamed.



Quel est le petit-déjeuner idéal ?

Pour démarrer la journée, le docteur conseille des protéines comme des œufs, cuisinés en une omelette. "Le matin, on peut manger du jambon qui est une source de protéines, mais aussi un produit céréalier, du pain complet par exemple. Et pourquoi pas manger un fruit ? Une pomme ou une orange. Et puis un laitage, ça peut être yaourt, ou tout simplement un petit verre de lait", conclut Jimmy Mohamed.