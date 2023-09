Pourquoi il ne faut pas mettre de banane dans ses smoothies

Le smoothie est plus onctueux et épais qu’un jus de fruit. Il est composé de fruits mixés. Il contient toutes les parties comestibles du fruit : la pulpe, mais aussi éventuellement la peau et les graines des fruits. Il est plus donc riche en fibres, et aussi plus rassasiant. Attention cependant, on trouve dans le commerce des smoothies qui sont mélangés à des jus de fruits et sont donc moins riches en pulpe.

Le smoothie apporte également des vitamines et des minéraux antioxydants. Mais cela reste une boisson sucrée. Et même s’il contient des fibres qui ralentissent l’absorption du sucre et évitent les pics de glycémie, il n’est pas conseillé d’en abuser. On recommande de ne pas en consommer plus d’un verre de 15cl par jour.

À éviter si on surveille sa ligne ou si on est diabétique ?

Cette boisson plaisir est une autre façon de consommer des fruits. Un verre de smoothie équivaut à une portion de fruits même s’il en contient plusieurs. En revanche, il ne peut remplacer qu’une des cinq portions de fruits et de légumes recommandées par jour. Vous l’avez compris, la façon la plus vertueuse de profiter des fruits, c’est de les manger entiers.



On peut en consommer même si on surveille sa ligne, par exemple, au petit-déjeuner ou en collation, mais pas forcément tous les jours. Un verre de 15cl apporte entre 80 et 100 calories, et quand même environ 16 grammes de sucre. Il faut se méfier de certains smoothies achetés dans le commerce car ils peuvent contenir des sucres ajoutés.



Si on est diabétique, il n’est pas interdit de consommer des smoothies. Mais on doit être vigilant sur la quantité. On peut opter pour des smoothies qui contiennent aussi des légumes, comme du céleri branche, du concombre ou encore du kale, ce chou vert frisé. Cela permet de diminuer la teneur en sucre de son smoothie. Autre option : on peut l’agrémenter avec du lait, du yaourt, ou du lait végétal, non sucré évidemment. Et en plus, cela apporte un peu de protéines.

Pourquoi il ne faut pas mélanger la banane avec d'autres fruits ?

Y a-t-il des fruits à privilégier et d’autres à écarter ? Les fruits rouges, comme la fraise ou la myrtille, ainsi que la pomme et les agrumes ont un index glycémique plus bas que d’autres fruits. Ils sont à privilégier car ils ont moins d’impact sur la glycémie. Pour ce qui est de la banane, cela dépend beaucoup de son niveau de maturité. Plus elle est mûre, plus son index glycémique est élevé. Mais elle présente un énorme inconvénient : la banane fait perdre certains bénéfices qu’on peut tirer de fruits, comme la pomme, les fruits rouges, la grenade, et le raisin. Ces fruits sont riches en flavonoïdes, des composés antioxydants. Or, la banane contient des enzymes qui détruisent ces précieux flavonoïdes, bénéfiques pour le cœur, les vaisseaux et le cerveau. C’est ce que vient de montrer une nouvelle étude américaine. Il n’est donc pas conseillé de mélanger la banane avec ces fruits. Par conséquent, le smoothie n’est pas la meilleure façon de consommer la banane, un fruit qui par ailleurs a plein d’atouts santé.