Comment se remettre au sport en toute sécurité ?

Se remettre au sport est une résolution qu’on peut prendre au moment de la rentrée, mais on ne doit pas le faire n’importe comment, surtout si on est sédentaire depuis un certain temps. Après 40 ans, il est bon de consulter un médecin qui évaluera votre état de santé. Et s’il l’estime nécessaire, il prescrira des examens complémentaires, comme un électrocardiogramme ou un test d’effort pour évaluer vos capacités cardio-respiratoires et musculaires. À la reprise, il ne faut jamais trop forcer. L’une des erreurs les plus courantes, c’est de vouloir en faire trop, de se faire mal, et d’abandonner.

Il faut donc impérativement reprendre en douceur, aussi bien en matière de temps, d’intensité que de fréquence. Après une longue interruption, il ne faut pas essayer de reprendre au même rythme que celui qu’on avait avant. Il vaut mieux commencer lentement mais être régulier. Par exemple, si on se remet au jogging, on commence par alterner course et marche, et à chaque séance, on allonge le temps de course. Si on pratique un sport collectif, on ne s’engage pas immédiatement dans un match entier, mais on commence par une quinzaine de minutes d’entraînement.



Faites le test de la conversation

Quelle que soit l’activité, il faut être capable de faire le test de la conversation : on doit être essoufflé, mais toujours pouvoir parler. Cela permet d’améliorer ses capacités cardio-respiratoires sans se mettre en danger. Ce qui est aussi important, c’est de ne pas s’arrêter net, mais de diminuer progressivement le rythme sur 3 ou 4 minutes. Et surtout, on écoute toujours son corps... Même si on se fixe un programme d’entraînement, il est important d’adapter sa routine sportive à ce que l’on ressent. La règle est simple : quand on reprend le sport, à la moindre douleur, on arrête son activité.



La nécessité d'un bon échauffement

Il faut également bien s’échauffer pour éviter de se blesser ou de réveiller des douleurs anciennes : on trottine, on fait des montées de genoux, des pas chassés... pendant quelques minutes. Au début, les séances peuvent paraître éprouvantes. Car il faut du temps pour reconditionner les muscles, les tendons et le cœur à l’effort. Généralement, quelques semaines sont nécessaires pour être plus endurant et plus musclé.



Comment garder la motivation ?

On programme ses séances de sport dans son emploi du temps. Ainsi, les séances deviennent des rendez-vous à ne pas manquer. Sinon, il peut toujours y avoir un imprévu qui viendra les reléguer au second plan. Mieux vaut planifier des séances plus courtes, mais régulières et compatibles avec ses obligations. En fonction de son tempérament, faire du sport en binôme, entre amis ou en famille peut aider à rester motivé. Bien entendu, avant toute chose, l’activité choisie doit plaire. Si on déteste courir ou si on trouve le yoga ennuyeux, pas la peine de s’y mettre.

Enfin, suivre son activité permet de constater sa progression et de rester motivé. Il existe plein d’applis qui le permettent.



