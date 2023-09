Santé : comment prendre soin de son cœur au quotidien ?

Le cœur est un organe dont on ne peut pas se passer, il faut donc en prendre soin. Le professeur Gérard Helft, cardiologue à la Pitié Salpêtrière et Président de la Fédération Française de Cardiologie, explique qu'en faisant attention à son alimentation et qu'en ayant une activité physique régulière, "l'essentiel est déjà présent".

Dans son assiette, il est conseillé de privilégier les fruits, les légumes mais aussi les oléagineux comme les noix de cajou, les amandes, les noisettes. L'hygiène de vie est également un paramètre à ne pas oublier : "Bien dormir, c'est important pour le cœur. Un mauvais sommeil augmente un peu le facteur de risque cardiovasculaire", précise le docteur Jimmy Mohamed.

Le cœur est un muscle qu'il faut entretenir quotidiennement. Pas besoin de courir des kilomètres pour muscler votre organe ou de pratiquer un sport de haut niveau. "Tout ce qui permet de bouger l'organisme est favorable pour le cœur, comme le ménage ou monter les escaliers", explique le professeur Gérard Helft.

Utiliser un tensiomètre peut aider

Pour garder un œil sur votre tension, l'invité de Flavie Flament et de Jimmy Mohamed préconise d'acheter un tensiomètre. "Ça s'achète chez son pharmacien ou sur Internet. C'est relativement facile à utiliser, peu onéreux et ça peut rapporter gros", détaille le professeur.



Pour prendre votre tension, il faut répéter le geste trois fois d'affilée, tous les matins. "La première tension est généralement plus élevée", relève Gérard Helft. Si vous obtenez seize de tension, ce n'est pas dramatique. En revanche, la moyenne des tensions "doit être inférieure à treize et demi". En cas de doutes, il est conseillé de faire appel à votre médecin traitant.