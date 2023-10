Migraine : ce qu'il faut savoir pour lutter efficacement contre le mal de tête

Souvent appelée la maladie de "bonne femme", la migraine n'est pas un simple mal de tête, mais bien une maladie avec des critères bien précis. Touchant autant les hommes, que les femmes et les enfants, la migraine peut être très invalidante. Mais comment distinguer une crise de migraine et les maux de tête qu'on peut avoir en fin de journée ?

Dans l'émission Ça va beaucoup mieux, Jérôme Mawet, neurologue et spécialiste de la migraine, indique que la migraine se caractérise par la répétition des crises : "On a tous un jour mal à la tête. C'est ce qu'on appelle la céphalée de tension, ce qui donne cette impression de lourdeur qu'on ressent après une journée éreintante, par exemple. Mais la migraine, c'est un mal à la tête avec des nausées, la lumière et le bruit qui gênent. Très souvent, on est bloqué dans son lit, avec un seau au bord du lit pour gérer les vomissements. Être migraineux, c'est d'avoir mal de manière répétée."

Attention, un mal de tête inhabituel n'est pas forcément le début d'une migraine. Cela peut être un virus ou une méningite, ce qui justifie une consultation chez un médecin. Aussi, la composante génétique n'est pas à exclure, même si la migraine n'est pas considérée comme une maladie héréditaire comme le daltonisme : "Une mère et sa fille peuvent avoir une migraine, mais ce ne sera pas la même forme, et donc pas du tout le même handicap. Une mère peut avoir dix crises par mois et sa fille en aura deux par an. C'est plutôt rassurant dans les histoires familiales", explique le neurologue au micro de Jimmy Mohamed et de Flavie Flament.



Quels facteurs déclenchent une crise ?

Comme beaucoup de maladies, le stress et le manque de sommeil sont des facteurs importants qui favorisent l'apparition d'une migraine. Les hormones sont aussi des déclencheurs, notamment chez les femmes en période de règles, la ménopause,...

"Il faut savoir aussi que la migraine est une maladie de l'intolérance aux changements", précise Jérôme Mawet. "Il est très rare qu'on ait des migraines uniquement liées aux fluctuations hormonales. Quand on a ces fluctuations et d'autres modifications de la vie de tous les jours, il vaut mieux avoir un traitement à large spectre, qu'uniquement agir sur les hormones parce que cela peut aussi déstabiliser la migraine", conseille-t-il.

Oubliez le paracétamol pour contrer la migraine, et optez plutôt pour des anti-inflammatoires comme de l'Ibuprofène, du K