Notre système digestif abrite des milliards de bactéries, comme des champignons et de la levure, qui constituent notre flore intestinale appelée aussi "microbiote". Dans l’organisme, il existe 5 microbiotes différents : au niveau intestinal (l'intestin), cutané (la peau), vaginal (flore vaginale), placentaire (placenta), mais aussi des organes sexuels masculins. Ces 5 microbiotes sont si bien individualisés, si bien composés, que l'on sait exactement combien il y a d'espèces et combien il y a de bactéries.

"Le microbiote intestinal, c'est le patron du corps humain. Il régule notre santé. C'est une espèce d'ordinateur central, avec des bactéries intelligentes qui sont connectées avec l'ensemble des organes du corps", explique William Berrebi, gastro-entérologue et hépatologue. Le microbiote est composé de 39.000 milliards de bactéries intelligentes et communique directement avec le système nerveux central, avec 200 millions de neurones. Tout est "connecté".

Quand il est déséquilibré, on appelle cela une "dysbiose". Le microbiote est une espèce de barrière protectrice, qui empêche les substances toxiques de passer dans le sang. Lors d'un déséquilibre, les patientes ou les patients peuvent prendre du poids. Il peut y avoir plus d'infections. Une solution ? Les probiotiques et une bonne alimentation.



Comment éviter un microbiote déséquilibré ?

Les probiotiques sont des bactéries vivantes, présentées en pharmacie sous forme de gélules et qui sont adaptées à chaque cas : "Il y en a pour l'obésité, pour le stress, pour les infections gynécologiques, pour l'intestin irritable. Ce qui compte, c'est de choisir les bonnes souches", détaille l'invité de Jimmy Mohamed et de Flavie Flament dans l'émission Ça va beaucoup mieux.



L'alimentation agit également sur la destruction de ces bactéries intelligentes qui sont censées nous protéger. "Les aliments ultra-transformés produits industriels sont une véritable catastrophe pour le microbiote. Ils contiennent des additifs, des émulsifiants, des édulcorants de synthèse,...Et cela va abîmer le microbiote intestinal et vous expose à des maladies digestives, neurologiques, une prise de poids", raconte le gastro-entérologue.

Parallèlement, l'autre pendant est l'apport insuffisant en fibres, c'est-à-dire des substances qui permettent de nourrir les bonnes bactéries. Grâce à ces substances, le microbiote est équilibré. "Aujourd'hui, on ne mange pas assez de fibres, pas assez de légumes, de fruits, de légumineuses, de céréales complètes. Neuf Français sur dix sont en dessous du seuil de 30 grammes de fibres brutes par jour. Le Français consomme trop de produits industriels. Tout ça concourt à déséquilibrer le microbiote et à faire exploser l'obésité, les maladies digestives...", constate William Berrebi.

Attention à bien prendre de l'ultra-levure en cas de traitement antibiotique, selon l'invité. "Dans les ordonnances que je vois, neuf fois sur dix, l'ultra levure a été oubliée de la prescription". Heureusement, un microbiote déséquilibré est réversible. "Quand le problème est pris en charge au début, on peut revenir à la normale", ajoute-t-il.