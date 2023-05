Michel Cymes : 4 idées reçues autour des femmes et du sport

Ce dimanche 15 mai, Michel Cymes était entouré de trois chroniqueurs en pleine forme. Emma Strack s'est attaquée aux idées reçues sur les règles et a fait un tour du monde des croyances sur les menstruations. Patrice Romedenne a utilisé quant à lui le danseur classique Rudolf Noureïev pour mettre en avant la journée mondiale contre l'homophobie du mardi 17 mai. Enfin, Christophe Brun s'est penché lui aussi sur certaines idées reçues liées aux femmes, mais sur la thématique du sport.

Première idée reçue : il ne faut pas faire de sport quand on est enceinte ?

On peut tout à fait faire du sport quand on est enceinte, à condition de ne pas tenter de battre des records. Faire du sport pendant la grossesse est conseillé pour se détendre, se réapproprier ce corps qui change tellement, et tellement vite. Sans contre-indication, je citerais la marche sportive, le yoga, le stretching et la natation bien sûr pour une sensation de portée, tout en douceur. Et pas de vélo : trop dangereux à cause de la possibilité de chute.

Deuxième idée reçue : concentrer ses efforts sur une seule partie du corps permet de la faire maigrir plus vite ?

Faux ! Les idées les plus logiques sont parfois les plus fausses. Le corps de chacun fixe ses propres règles d’assimilation et d’élimination des graisses. Il vaut mieux viser une élimination générale via des exercices cardio que de torturer cette pauvre fesse gauche qui n’a rien demandé à personne. Et puis rappelez-vous que pour perdre du poids, le premier job est de manger moins et mieux. Et là le sport, en relais de l’hygiène alimentaire, n’aura pas son pareil pour vous découenner un peu.

Troisième idée reçue : courir défonce les genoux ?

La plupart des études scientifiques contredisent cette rumeur. En gros, si vous avez une sensibilité au genou, il est à peu près sûr que vous ne l’améliorerez pas en courant ; mais si vous n’avez aucun antécédent, courir n’aura aucun impact. Une étude réalisée par l’Université de Stanford aux Etats-Unis a démontré que les genoux des runners étaient dans le même état que ceux des personnes qui ne couraient pas. La course à pied, et le sport d’impact en général d’ailleurs, ont surtout l’avantage d’augmenter la densité osseuse et la dureté des os. Résultat : c’est excellent pour lutter contre l’ostéoporose.

Quatrième idée reçue : faire des abdos est la seule manière d'en avoir (des abdos) ?

C’est aussi couillon que de dire que manger des tablettes de chocolat est la seule manière d’avoir des tablettes de chocolat. Vous pouvez faire 3000 abdos par jour, si vous avez du gras sous la peau, ou pire, entre les viscères, vous ne parviendrez pas à les faire apparaitre ces tablettes. Le seul moyen de faire apparaitre vos abdos est de les découvrir… ha oui, parce que ça aussi c’est une idée reçue. Les gens disent : "Il faut que je fasse des abdos pour perdre mon ventre". Non, ce qu’il faut faire c’est perdre le ventre pour avoir des abdos. Tout comme il ne faut pas faire du sport pour maigrir, il faut maigrir pour faire du sport. Vous voyez ?

Le sport aide quand même à mincir quand on démarre. Mais avant de vous lancer dans votre nouvelle habitude sportive, vous auriez meilleur avantage à passer dix ou quinze jours à essayer de mieux et de moins manger, donc de perdre quelques kilos AVANT de vous lancer. Vous serez alors dans de bien meilleures conditions pour vous mettre au sport, vos résultats seront plus rapides et plus durables… les débuts seront moins pénibles, vous ne vous découragerez pas et vous pourrez faire entrer le sport dans vos habitudes avec un poil de moins de contraintes.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info