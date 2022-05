Michel Cymes : quels sports sont autorisés avec un mal de dos ?

Dans ce dernier épisode de la semaine, Miche Cymes insiste sur le fait qu'il ne faut pas forcément rester immobilisé lorsqu'on a mal au dos. Le médecin explique qu'il s'agit évidemment de faire attention et de ne pas pratiquer toutes les activités.

Si vous courrez, offrez-vous de vraies chaussures en mesure d'absorber les chocs, par exemple. Idem pour le tennis, toutes les surfaces ne sont pas conseillées.

Le médecin conseille en général d'éviter les sports collectifs, susceptibles d'engendrer des contacts et des faux mouvements. Il vaut mieux privilégier la natation et vous rendre au stade municipal.

Tous les jours, Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Cette semaine, le médecin s'intéresse à la musculation et vous donne ses conseils tonifier votre corps et renforcer votre masse musculaire sans vous blesser.

>> Ça va beaucoup mieux. Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Ça va beaucoup mieux, c’est désormais 5 épisodes par semaine et une émission hebdomadaire le dimanche de 9h15 à 10h sur RTL.