Le safran, extrait d'une plante appelée "Crocus Sativus", est une épice utilisée depuis plus de 3.000 ans. Son prix oscille entre 30 et 45 € le gramme, soit 30.000 à 451.000 € le kilo, ce qui la place parmi les épices les plus chères au monde, si ce n'est l'épice la plus chère.

Au-delà de son prix, le safran est utilisé comme un antidépresseur naturel depuis l'Antiquité. Par exemple, en Iran, l'épice a la réputation d'améliorer l'humeur et de lutter contre la mélancolie. "Évidemment, on ne remplacera pas les antidépresseurs, ni une psychothérapie par du safran. Mais il faut comprendre que le monde végétal qui nous entoure a une influence sur notre santé", explique le docteur Jimmy Mohamed dans l'émission Ça va beaucoup mieux.

Le safran peut aussi aider à soigner d'autres troubles, comme l'anxiété. "On s'est rendu compte que le safran, c'est un peu un anxiolytique. Il permet d'améliorer les troubles du sommeil. On s'est rendu compte que chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer, l'épice permettrait peut-être d'améliorer les performances intellectuelles.



Les compléments alimentaires ?

Si le safran reste inaccessible en termes de prix, le complément alimentaire est une bonne alternative pour s'en procurer. Il existe aussi des gummies. "Vous prenez ça comme un petit bonbon, 1 à 2 fois par jour, et de le prendre peut-être sur le long terme pendant un mois. Cela permet de diminuer le stress, de diminuer l'anxiété", précise-t-il.

"J'invite les gens à bien comprendre que les médicaments sont importants, mais ce qu'on mange a une véritable influence sur notre humeur, sur notre santé d'une façon plus générale, et surtout sur ce qui régit notre organisme", conseille Jimmy Mohamed.









