Cette épice jaune d'or est utilisée depuis des millénaires comme condiment dans la cuisine indienne et asiatique. On lui reconnaît des vertus médicinales. Et depuis quelques décennies, elle fait l’objet de nombreuses recherches scientifiques. Les chercheurs s’intéressent à son potentiel pour lutter contre des maladies aussi diverses que le cancer, la dépression, l’arthrose... Récemment, des scientifiques ont démontré l’efficacité du curcuma contre certains troubles digestifs.



Ils ont confirmé une propriété qu’on prête traditionnellement au curcuma. En Thaïlande, par exemple, il est utilisé en cas d’indigestion ou de ballonnements. L’étude qu’ils ont mené a porté sur des personnes qui souffraient de dyspepsie fonctionnelle. C’est un trouble assez fréquent. Sans avoir une maladie digestive, on digère mal. On ressent des sensations d’inconfort et de pesanteur après les repas, et des douleurs au niveau de l’estomac.

Les chercheurs ont montré que le curcuma, donné sous forme de gélules, était aussi efficace que l'oméprazone, un médicament qui réduit l’acidité gastrique, généralement prescrit pour les maux d’estomac.

Et contre les douleurs articulaires ?

Le curcuma contient de la curcumine, un actif qui a de puissantes propriétés anti-inflammatoires. Il semble aussi efficace contre les douleurs articulaires, notamment celles causées par l'arthrose, même si d'autres études doivent le confirmer. Mais dans ce cas, il n’agit pas immédiatement. Il se prend en cures de quelques semaines sous forme de complément alimentaire. Les résultats peuvent varier d’une personne à l’autre.

Si on souhaite essayer, il est préférable d’en parler à son médecin lorsqu’on suit un traitement, car le curcuma peut interagir avec des médicaments, notamment les anticoagulants, des médicaments anticancéreux et immunosuppresseurs.



Il y a aussi des doses à ne pas dépasser car il peut être toxique pour le foie. Le curcuma est aussi déconseillé en cas de calculs biliaires car il stimule la production de bile. Il est préférable de l’acheter dans des réseaux sûrs, comme en pharmacie, non sur internet où l’on peut trouver des formulations ne répondant pas aux normes françaises.

Quelle efficacité à dose culinaire ?

À dose culinaire, ce n’est pas suffisant pour soulager. Car la poudre de curcuma séchée, utilisée en cuisine contient seulement 3% de curcumine, le principe actif. En comparaison, dans les compléments alimentaires, l’extrait standardisé de curcuma peut contenir entre 80 et 95% de curcumine. En plus, la curcumine est très mal absorbée au niveau intestinal, elle passe difficilement dans le sang et est rapidement éliminée par l’organisme. Dans les études, les effets du curcuma s’observent à des doses généralement plus élevées que celles utilisées en cuisine.

Et pour prévenir certaines maladies ?

Dans les tubes à essai, la curcumine, le principe actif du curcuma est capable de s’opposer à la croissance de cellules cancéreuses. Elle a aussi une action protectrice sur les cellules cérébrales. C’est un antioxydant et un anti-inflammatoire puissant, souligne le Dr Catherine Lacrosnière, médecin nutritionniste. Mais il n’y pas assez de données chez l’homme pour affirmer que le curcuma est vraiment efficace pour prévenir le cancer, protéger de la dépression, ou repousser le déclin cognitif. En attendant, on peut toujours continuer à profiter de ses bienfaits gustatifs. Il se consomme sous forme de poudre ou frais, en fines tranches ou râpé, pour p