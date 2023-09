La cure de raisin est-elle détox et fait-elle perdre du poids ?

On attribue à la cure de raisin les mêmes bénéfices que d’autres régimes exclusivement à base de fruits ou de légumes. Ces monodiètes sont la marotte des naturopathes. Suivie entre un et trois jours le plus souvent, la cure de raisin permettrait à nos organes, comme le foie et les intestins, de mieux éliminer les toxines, et au passage, nous ferait perdre quelques grammes en trop.

La cure mettrait aussi notre système digestif au repos car les raisins ou leur jus consommés sont vite digérés. Cela leur permettrait de se nettoyer et de mieux se régénérer.

Ces supposés bienfaits n'ont pas été démontrés. Notre organisme n’a pas besoin de raisin ni d’aucun autre aliment pour éliminer les substances indésirables. Notre foie décompose les substances toxiques, qui sont ensuite filtrées par les reins. Et notre système digestif les expulse aussi par les selles.

Trop de sucres

Quand on fait une cure de raisin, on consomme jusqu’à 2 ou 3 kilos de raisin, des raisins secs, et deux ou trois verres de jus de raisin par jour. Selon la diététicienne, Caroline Joucla, "cette importante quantité de sucres, notamment de fructose, n’allège pas le travail du foie. Au contraire, cela le fatigue car c’est lui qui métabolise le fructose et qui le stocke sous forme de graisse lorsqu’il est consommé en excès." Et pour ce qui est de l’intestin, ce n’est pas très bon non plus.

Le raisin est laxatif. En cure, il est particulièrement décapant. Les pépins de raisin sont, en effet, riches en fibres insolubles et en polyols, des sucres qui sont irritants pour le tube digestif. Mieux vaut donc s’abstenir si on souffre d’intestin irritable.



Un coup de fouet transitoire

Si on mangeait mal ou trop avant, on peut effectivement se sentir allégé. L’apport important en sucres peut donner un regain d’énergie, mais de très courte durée.

Comme le souligne la diététicienne, cette diète est très déséquilibrée. Elle n’apporte quasiment pas de protéines ni de graisses. Notre organisme n’a donc pas le panel de nutriments nécessaires pour bien fonctionner.



Après un effet coup de fouet, la cure peut, au contraire, affaiblir le corps et entraîner de la fatigue. Quant à la perte de poids, elle est transitoire. On reprend le poids perdu dès qu’on se remet à manger normalement.

La cure de raisin a t-elle un effet anti-âge ?

On a souvent présenté la cure de raisin, comme un cure de rajeunissement en raison du resvératrol, un polyphénol présent en abondance dans le raisin.

Il s’agit d’un puissant antioxydant. Dans des études, des souris à qui on a donné du resvératrol ont vécu plus longtemps. Mais pour observer des effets similaires chez l’homme, il faudrait prendre des quantités élevées de resvératrol, ce qui reviendrait à boire chaque jour des centaines de verres de jus de raisin ! Autant dire que cela aurait d’autres effets négatifs sur la santé !



En résumé, il ne faut pas attendre de miracles de la cure de raisin. Si on veut être en forme, on a plutôt intérêt à suivre un régime équilibré et varié, sur le modèle du régime méditerranéen.