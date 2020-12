publié le 03/12/2020 à 12:50

Le président de la République Valéry Giscard d'Estaing est mort des suites de la Covid-19 ce mercredi 2 décembre, dans la soirée, à l'âge de 94 ans. Invité de RTL Midi au lendemain du décès de son père, Louis Giscard d'Estaing confie que l'ex-chef de l'État "s'est éteint paisiblement après une vie exceptionnelle".

Un départ paisible était "le plus important pour nous, sa famille, mais aussi pour tous ceux qui ont considéré qu'il avait été un chef d'État et un président de la République parmi les plus remarquables de notre pays", explique Louis Giscard d'Estaing.

"C'est un parcours qui se termine aujourd'hui, témoigne dans un hommage celui qui, à la suite de son père, a décidé de s'engager en politique. Ce que l'on peut dire, c'est que ce qu'il a apporté, l'élan de modernité et toute son action politique vont rester pour longtemps dans l'histoire de notre pays."

Revenant sur la défaite de Valéry Giscard d'Estaing en 1981, celui qui est aujourd'hui conseiller régional et maire comme le fut l'ex-Président rappelle que son père l'a vécue "douloureusement". "Il s'estimait le plus qualifier pour gérer notre pays, le moderniser et lui faire affronter les conséquences, au-delà des deux chocs pétroliers, de la mondialisation", explique Louis Giscard d'Estaing.