Valéry Giscard d'Estaing et Lady Di, l'histoire d'un scandale romanesque

publié le 03/12/2020 à 12:41

C'était sans doute le dernier grand coup d'éclat médiatique de l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. En 2009, ce passionné de littérature et d'histoire qui a été élu quelques années auparavant au fauteuil 16 de l'Académie française publie un livre baptisé La princesse et le président (Fallois / XO). Un roman d'amour qui mélangeait habilement la véritable histoire avec la fiction (certains diront le fantasme) et prêtait une aventure entre la princesse Diana, superstar absolue des années 90, et un président de la République français. Il n'en fallait pas plus pour capter l'attention des lecteurs et des médias du monde entier qui voulaient alors savoir si Diana avait eu une liaison avec l'auteur de ces confidences...

Il faut dire que les noms des personnages du roman, leurs titres et leurs personnalités ne laissent pas vraiment de doute sur leurs inspirations réelles. La princesse et le président racontait les rebondissements autour de l'histoire d'amour entre "le président Jacques-Henri Lambertye" et "Patricia, princesse de Cardiff", en Grande-Bretagne.

Lors de la sortie de ce roman, les critiques s'affolent et tirent à boulets rouges sur l'écrivain. La presse britannique est particulièrement sévère. The Telegraph explique que Valéry Giscard d'Estaing "prend ses rêves pour des réalités", le Times s'amuse à se moquer de cet esprit très français en qualifiant VGE de "latin lover". Le Daily Express se moque aussi de la réception du livre par les Français qui oscillent entre horreur et moquerie et pointe du doigt l'humiliation qu'est ce roman pour l'épouse de l'ancien président Anne-Aymone Giscard d'Estaing, "une créature qui souffre depuis bien trop longtemps".

Lady Di et Anne-Aymone Giscard d'Estaing en novembre 1994 Crédit : AFP

Faire de l'ombre à Jacques Chrirac ?

Il faut dire que la figure de Lady Di est particulièrement intouchable outre-Manche et Valéry Giscard d'Estaing n'a fait que s'enfoncer dans le cliché international du "Français séducteur". Il est dès lors devenu une cible facile.

En France, le roman est reçu avec curiosité. Certains critiques savourent et d'autres s'étonnent qu'un ancien président touche à ce genre romanesque inhabituel pour les personnalités politiques. Le livre, lui, ne se vend pas. Les Français semblent se contenter des bonnes feuilles dans la presse. Sur 120.000 exemplaires imprimés, quelques milliers seulement se vendent. Si Valéry Giscard d'Estaing voulait éclipser la sortie simultanée des mémoires de Jacques Chirac, c'était raté.

"La princesse et le président", le roman sulfureux signé Valéry Giscard d'Estaing Crédit : AFP

Mais alors d'où vient l'histoire de ce roman ? D'après le président Giscard d'Estaing, lui et Lady Di n'ont pas connu la romance qu'il dépeint au fil des pages. Mais c'est bien Diana qui lui aurait donné l'idée d'écrire ce livre. Un pari, une promesse en somme. L'épigraphe lui serait dédié : "Promesse tenue" peut-on lire en première page du roman. Lors d'interviews l’ancien chef d’État a reconnu avoir “un peu” connu Lady Di “dans un climat de relation confiante”. Elle l'aurait encouragé à écrire sur “les histoires d’amour entre les dirigeants de grands pays”. Il affirmait même lui avoir soumis “quelques idées” avant sa mort".

"J'ai inventé les faits, mais pas les lieux ni les décors, que j'essaie de peindre avec une écriture très visuelle, a déclaré Valéry Giscard d'Estaing. C'est un roman dont la princesse Diana est le personnage principal. J'ai essayé de la faire revivre, telle qu'elle apparaissait quand on la rencontrait (...). N'exagérons rien. Je l'ai connue un peu, dans un climat de relation confiante. Elle avait besoin de communiquer. J'ai voulu lui rendre hommage. Ses sentiments profonds, c'étaient la déception et le besoin d'être aimée". Une analyse que semblent partager les biographes et scénaristes de la série The Crown encore aujourd'hui.