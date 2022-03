Ils ont entre 18 et 24 ans et habitent à Marseille, Lyon, Truinas, Blois et Camphin-en-Pévèle. Dans le cadre de la présidentielle 2022, nous leur avons tendu leurs micros pour les interroger sur leur engagement et leur méfiance. Dans cette websérie, vous allez découvrir Élisa, Léo, Clara, Erwann et Grégoire.

Le vote des moins de 25 ans est particulièrement scruté durant cette présidentielle 2022. Ce jeudi 24 mars, l'Insee révélait l'inscription de 48,7 millions d’électeurs pour l’élection présidentielle 2022. Ils n'étaient que 47,2 millions en 2017. 95 % des Français en âge de voter sont donc inscrits sur une liste électorale principale communale, soit 1 point de plus que pour les élections régionales et départementales de 2021.

Les jeunes électeurs sont donc intéressés par l'élection présidentielle mais ils sont souvent méfiants vis-à-vis des personnalités politiques. La rédaction de RTL est partie à la rencontre de 5 jeunes électeurs pour comprendre leurs préoccupations et leurs attentes.

Ces jeunes électeurs confient leurs attentes sur la présidentielle 2022

Élisa a 22 ans et habite avec son compagnon et sa fille à Trunias, un petit village drômois.

Élisa, 22 ans, se confie sur ses regrets. Alors qu'elle vit à Truinas, un petit village drômois, elle est contrainte de passer son permis de conduire. Elle regrette que les candidats à la présidentielle ne prennent pas assez en compte les jeunes qui vivent à la campagne.

Léo, 18 ans, est inquiet de la place que prennent les candidats sur les réseaux sociaux. Il vit chez ses parents à Marseille et c'est la première fois qu'il va voter. Il s'informe beaucoup sur Twitter ou Instagram et regrette l'utilisation abusive que font les candidats des réseaux sociaux.

Clara, 21 ans, explique que son vote blanc ne correspond pas à un manque d'engagement. Mobilisée à de nombreuses reprises en faveur de l'environnement, Clara préfère agir au quotidien pour défendre ses valeurs plutôt que d'accorder un bulletin de vote à un candidat écologiste.

Erwann, 20 ans, se sent incapable de faire un choix actuellement pour la présidentielle 2022. Avec la crise sanitaire et la guerre en Ukraine, Léo ne pense pas que le contexte actuel soit propice à la bonne tenue d'une élection. Selon lui l'élection devrait être rapportée.

Grégoire, 24 ans, témoigne de sa déception pour sa candidate de cœur. Cette année, il a décidé de voter pour le projet d’Éric Zemmour. Grégoire n'a jamais été autant engagé. Selon lui, cette présidentielle est particulièrement importante.