Présidentielle 2022 : qui est le plus jeune candidat à l'élection présidentielle ?

À 22 ans, c'est le plus jeune candidat à l'élection présidentielle. Il n'a "ni programme, ni parti, juste la démocratie" comme il le revendique sur site internet. Il s'appelle Martin Rocca et il a obtenu une licence en histoire et philosophie. Pour l'instant, il n'a que trois parrainages à son actif et se déplace partout en France pour arriver à obtenir les 500 signatures requises. S'il parvient à se qualifier pour le premier tour de l'élection présidentielle, ce sera déjà pour lui une première victoire.

Il veut des "institutions plus démocratiques", un "gouvernement plus légitime" et une "République plus efficace". Il porte une seule proposition dans un programme qui n'en ai pas un : celle de créer "une Assemblée constituante dès septembre 2022 qui aura pour mission d'écrire la nouvelle constitution de la République". Pour ce faire, "cette rénovation institutionnelle" respectera "deux conditions fondamentales : elle sera déconnectée de tout objectif programmatique, et élaborée dans un processus permettant d'y associer toutes celles et ceux qui désireront y participer".

Un seul but : faire émerger le débat des institutions dans la campagne

"Je ne fais pas ça pour devenir président de la République" a-t-il expliqué sur LCI. Il n'a pas de programme, ni de parti. L'objectif de Martin Rocca et de son équipe est de proposer une Assemblée constituante de "200 à 300 personnes" pour débattre des différentes solutions institutionnelles possibles et aboutir à une nouvelle constitution. Il souhaite principalement "inscrire dans les débats de la campagne la question des institutions et des règles de fonctionnement de notre démocratie".

Son but est de mettre en avant cette idée "pour que le lendemain de la présidentielle, le Président admette l'idée qu'il faut rénover notre démocratie et qu'il organise cette Assemblée constituante". "On défend uniquement un outil [...]. Notre objectif est d'avoir les 500 parrainages requis pour être présents au premier tour de l'élection présidentielle et défendre ce message de renouvellement de la démocratie" a-t-il déclaré à franceinfo.

Il faut que cette assemblée constituante soit déconnectée de tout programme politique partisans qui est forcément clivant. Martin Rocca à franceinfo, le 14 janvier 2021.

Pourquoi ne pas avoir choisi de soutenir Jean-Luc Mélenchon, qui propose lui aussi de créer une assemblée constituante pour plus de démocratie et entrer dans la VIème République ? Il assure "pour que la nouvelle constitution soit acceptée par la majorité des gens, il faut qu'elle soit déconnectée de tout programme politique partisans qui est forcément clivant". Il ne croit pas "en la capacité des partis politiques de changer les choses". Martin Rocca assure que "les programmes, les gens n'y croient plus. Qui plus est avec mon âge. Si je me mets à défendre un programme de gouvernement qui va me croire ?"

Comme il ne voit "aucun programme qui suscite de l'enthousiasme" chez lui, Martin Rocca a indiqué qu'il "ne votera pas au premier tour de l'élection présidentielle en 2022 pour un candidat qui présente un programme, quel qu'il soit."