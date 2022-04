Présidentielle 2022 : médecins, infirmiers et élus s'engagent contre l'extrême droite

Le monde de la santé s'engage en faveur du président-sortant. Ce dimanche 17 avril, environ 1.000 infirmiers, médecins et élus (avec une formation médicale) ont publié une tribune dans les colonnes du JDD, dans laquelle ils appellent à "faire barrage à l'extrême droite", et ce, "sans détour".

Parmi les signataires, quelques noms connus de professionnels de la santé : Rémi Salomon, président de la commission médicale de l'AP-HP ou encore Frédéric Adnet : chef du service des urgences de l'hôpital de Bobigny. Deux médecins qui se sont faits connaître du grand public durant la crise sanitaire. Selon les soignants qui se sont joints à cette tribune, "l'extrême droite n'a pas changé". "Elle n’est pas plus rassembleuse ou sociale qu’elle ne l’était il y a 20 ans, au soir du 21 avril 2002. Et plus que jamais, elle porte en germe la destruction de notre État-providence, nos services publics et particulièrement notre système de santé."

Ces derniers mettant en exergue l'une des propositions phares de la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen : la suppression de l'AME. D'après les 1.000 signataires, "cette vieille idée (...) mettrait en danger toute la population en favorisant la propagation de maladies infectieuses en apparence non urgentes".

Sans pour autant citer nommément le candidat Emmanuel Macron, les infirmiers, professeurs de médecines ou médecins de ville qui ont signé cette tribune expliquent lancer "un appel solennel en faveur du seul vote qui permet de préserver nos solidarités", en faveur du président sortant.