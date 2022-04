Présidentielle 2022 : Macron, Le Pen, quelles stratégies pour les deux candidats ?

Marine Le Pen et Emmanuel Macron, candidats à la présidentielle 2022.

Le sujet du jour. Dimanche 24 avril, les Français connaîtront le nom du nouveau président de la République. Cinq ans après, la candidate d'extrême droite et le candidat LaREM se retrouvent une nouvelle fois en face à face. Dans cet entre-deux tours, Marine Le Pen et Emmanuel Macron usent des deux prochaines semaines pour récolter le maximum de voix. Entre les conférences de presse, les déplacements sur le terrain ou les discours virulents sur l'adversaire… Toutes les stratégies sont permises.

Pourquoi on en parle ? Au second tour de 2017, Macron est élu président avec près de 66% des voix contre près de 34% pour Marine Le Pen… Comment Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont-ils choisi d'aborder cette campagne de l'entre deux tours ? Quelles leçons ont-ils tiré de leur précédent affrontement il y a 5 ans ?

L'analyse. "Marine Le Pen mène une campagne de second tour qui commence à étonner, depuis dimanche, pas un bain de foule, elle n'a pas rencontré un Français dans la rue, alors qu'elle sait faire. Elle l'a fait pendant huit mois. À la place elle a décidé d'enchainer les conférences de presse assez arides, techniques, sur les institutions, sur son rapport à la démocratie, sur la diplomatie, sa vision à l'international. Le but affiché par ses équipes étant de montrer qu'elle est capable de tenir la boutique, que la France ne va pas s'effondrer si elle arrive au pouvoir", explique Marie Moley journaliste politique de RTL.

