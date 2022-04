Invités du Grand Jury RTL - LCI - Le Figaro ce dimanche 17 avril à sept jours du second tour, Jean-Michel Blanquer et Louis Aliot ont tous deux défendu le programme de leur candidat respectif à l'élection présidentielle.

Selon l'actuel ministre de l'Éducation nationale, l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national rimera notamment avec "plus d'inflation et plus de chômage". Ce dernier a par ailleurs dénoncé "un programme économique dirigiste, assez caractéristique d'un programme d'extrême droit (...) et un très grand flou sur les mesures fiscales". "Pour l'instant, le flou, on l'a vu diriger l'État pendant cinq ans", a répliqué le maire de Perpignan.

Face au qualificatif "extrême droite", Louis Aliot évoque plutôt "un mouvement national, patriote, qui défend les classes populaires". Il accuse l'actuel président de mener une politique avec "une conception ultralibérale et sans contraintes, alors qu'il faut précisément juste mettre un peu de régulation", notamment en terme d'emploi. Il cite par exemple la suppression de 148 emplois chez un chocolatier de sa ville, après son rachat par un groupe belge.