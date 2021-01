Précarité étudiante : le prêt de 10.000 € proposé par Guérini serait-il efficace ?

publié le 29/01/2021 à 09:36

Un capital financier donné à chaque jeune, telle est la curieuse proposition venant de la majorité. Émanant de Stanislas Guérini, le délégué général de la République En Marche (LaREM), elle consiste à prêter à chaque jeune de 18 à 25 ans, 10.000 euros, sans conditions de ressources, sans condition d’affectation et sans obligation de remboursement.

Il s'agirait donc d'un prêt automatique, à taux zéro, qui ne serait remboursé à l’État, le prêteur, que si le jeune atteint un un niveau de ressources suffisant pendant sa vie active. Un niveau que Stanislas Guérini fixe à un salaire de 1.800 euros par mois, soit la valeur du salaire médian en France.

Nul besoin pour les jeunes de présenter un projet pour obtenir ce pactole, qu'ils pourront ensuite utiliser pour payer leurs frais de scolarité, faire le tour du monde, prendre un abonnement à Netflix pour le prochain siècle ou refaire la garde robe de toute leur famille.

En pleine crise sanitaire, au temps du "quoi qu’il en coûte" et de l’arrosage massif des États par la Banque centrale européenne, qui prête à taux zéro, les idées les plus baroques comme celle-ci peuvent fleurir et être mises en place. Il faudrait débourser, selon le délégué général de LaREM deux à trois milliards par an, sur lesquels 20% ne seraient pas remboursés.

Une aide qui pourrait s'avérer peu fructueuse

La majorité fait cette proposition car elle cherche des idées neuves pour aider les jeunes, qui figurent en effet parmi les victimes de la crise, faute de pouvoir trouver un emploi, d’avoir pu garder leur petit boulot étudiant, notamment dans les restaurants, et de pouvoir se rendre dans leurs écoles ou universités.

Il y a bien un problème grave de ressources pour les jeunes actuellement en France. Le RSA n’est en effet pas autorisé aux moins de 25 ans que si l’on a déjà travaillé 3.214 heures sur les 3,5 dernières année et cette proposition risque malheureusement de ne pas être efficace sur le long terme.

Les jeunes ont besoin de formation qualifiante et d’emploi pour s’installer dans la vie, pas d’une obole. Qu’on mette en place un système massif de bourse d’études pour les jeunes qui en ont besoin et qui montrent, sinon leur capacité, du moins leur appétit, là ça vaudrait le coup d’investir. Mais verser de l’argent pour solde de tout compte, sans condition, sans formation, sans assistance, c’est ni plus ni moins que jeter de l’argent à la rivière.