Non, le RSA ne dépasse pas le SMIC, même avec la prime Covid

publié le 22/10/2020 à 09:47

Une fausse information à propos des prestations sociales, c'est tout ce qui manquait au tableau. Depuis le 18 octobre, un message viral circule sur Facebook en des termes légers, poétiques, digne d’une rose s’ouvrant au petit matin. "C’est officiel, le RSA dépasse désormais le SMIC. À quoi bon travailler ? Faites des gosses et restez au chaud c’est plus rentable".

Une personne en colère mais ce n’est pas la seule. On retrouve ce même message avec le même visuel - fond rose, lettre blanche, émoji riant à la fin du petit texte - sur d’autres comptes Facebook. L’AFP Factuel, qui a repéré cette intox, explique que ce visuel a été partagé le 18 octobre sur six pages Facebook distinctes en l'espace de deux minutes, entre 8h58 et 9h00.

L’origine de cette affirmation ? La déclaration du président de la République le 14 octobre lors de son interview télévisée où il annonce la mise en place, pendant 6 semaines, d'une aide exceptionnelle pour les bénéficiaires du RSA. L'aide assure aux personnes sans ressources ou disposant de faibles ressources un niveau minimum de revenu variable selon la composition du foyer. Le montant de cette aide sera de 150 euros et de 100 euros supplémentaires par enfant. Elle ne pourra pas dépasser 450 euros.

Un écart de 700 euros

Comme à chaque fois que l’on parle d’augmenter une prestation sociale, certains font le lien avec une soi-disant "vie facile" qui s’ouvre au prestataire. Bien sûr, il n’en est rien. En réalité, le RSA ne "dépasse" pas "désormais" le Smic, même en ajoutant, sur un mois donné, la prime exceptionnelle.

L'écart entre le RSA et le SMIC est aujourd'hui de 700 euros. Fin 2020, une personne seule sans enfant et qui ne touche pas d'aides au logement peut percevoir 564,78 euros au titre du RSA. Le SMIC s'élève lui à 1.219 euros net.

Plongeons nous dans ceux de la Drees, la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère des Solidarités et de la Santé. Les prestations sociales sont leurs passions et surtout, ils adorent les comparer entre eux. La Dress a réagi à cette intox. Selon ses tableaux, une personne seule avec trois enfants rémunérée au Smic peut percevoir 2.599 euros, grâce notamment aux allocations logement et aux allocations familiales. Avec le même nombre d'enfants, une personne seule au RSA peut percevoir jusqu'à 1.837 euros par mois.

Une fake news récurrente

"Quelle que soit sa situation familiale, une personne ne percevant pas de revenus d’activité a un niveau de vie inférieur à celui d’une personne travaillant au Smic", explique la Dress à l’AFP.

Cette fake news disant que l’on gagne plus sans emploi qu’avec un emploi a une belle barbe bien blanche. Elle revient souvent dans la bouche des politiques, à chaque échéance nationale. Beaucoup de candidat à la primaire de droite en 2016 l’ont évoqué. En 2016, une enquête montrait que 76% des Français interrogés pensaient que l’on gagnait plus avec le RSA et le SMIC, donc il est facile de surfer dessus.

Depuis des années, l’association ATD Quart Monde explique le contraire, notamment sur le système d’aide que l’on garde une fois au SMIC, qui augmente le revenu. Mais l’idée reste bien incrustée. Selon les derniers chiffres officiels, la France comptait 9,3 millions de pauvres en 2018, et ils pourraient être un million supplémentaire du fait de la crise sanitaire due à la Covid-19, selon les pronostics des associations. C’est ce qu’on appelle une intox vraiment mal venue.