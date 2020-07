Castex annonce des repas à 1 euro dans les resto U à la rentrée pour les boursiers

publié le 15/07/2020 à 15:50

"La première urgence, parce que ce sont toujours les premiers touchés par la crise, parce qu'ils sont l'avenir, ce sont les jeunes." Le Premier ministre Jean Castex a annoncé plusieurs mesures en faveur des jeunes. L'une d'entre elle est la distribution de repas à 1 euro dans les restaurants universitaires pour les étudiants boursiers à la rentrée.

Pour Jean Castex, il s'agit de "soutenir les étudiants, notamment les plus modestes, qui se retrouvent en difficulté avec moins d'accès aux petits boulots." Le Premier ministre a aussi pensé aux jeunes diplômés : "700.000 jeunes vont bientôt se présenter sur le marché du travail, a expliqué Jean Castex. Aucun d'entre eux ne doit se trouver sans solution."



Jean Castex a rappelé le "dispositif exceptionnel de réduction du coût du travail à hauteur de 4.000 euros par an, à hauteur de 1,6 SMIC, dans toutes les entreprises et pour une durée d'au moins un an."

Pour "lutter contre le décrochage durable des jeunes qui sont les plus éloignés de l'emploi, 300.000 parcours et contrats d'insertion permettront d'aller toucher les jeunes les plus en difficulté et 100.000 places de plus en service civique", a ajouté le chef du gouvernement.