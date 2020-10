Martial You

La crise sanitaire a provoqué des dégâts économiques, en particulier concernant l'emploi des jeunes. Alors que 800.000 jeunes devaient entrer sur le marché du travail lors de cette rentrée, le nombre d'entre eux qui pointent à Pôle Emploi a considérablement augmenté.

Dans un entretien accordé au Journal du Dimanche, le directeur général de Pôle Emploi, Jean Bassères, a signifié que 92.000 inscriptions supplémentaires de jeunes avaient eu lieu lors ces six derniers mois. Cette tendance n'est pas près de s'estomper puisque Jean Bassères a également indiqué que "le marché du travail risque de se dégrader" encore.

Néanmoins, la situation des jeunes aurait pu être pire car, malgré le chômage, il y a eu des embauches cet été et les entreprises ont continué de mettre à l'abri certains jeunes sur le marché du travail.

En août et septembre, le ministère du Travail comptabilise même une légère augmentation des embauches de jeunes pour des contrats de plus de 3 mois même si le fait qu'elles aient été retenues par le confinement explique forcément cette hausse au mois d’août.

Les aides de l'État amortissent le choc

Dans cet horizon sombre, les entreprises commencent également à utiliser les aides de l’État, qui sont un amortisseur. Le gouvernement a annoncé une prime, pouvant aller jusqu’à 4.000 euros, pour l’embauche d’un jeune.

En l'espace de deux mois, aux derniers chiffrages, près de 50.000 entreprises ont déjà demandé cette prime et les dossiers affluents avec plusieurs milliers de demandes par jour. Concernant l'apprentissage, des aides ont aussi été débloquées, et d’après le ministère du Travail, l’objectif d’avoir autant d’apprentis que l’an dernier, même avec la crise, est atteignable.

Ces aides de l'État permettent donc de limiter la casse pour les jeunes et les entreprises même s'il est difficile d'affirmer si elles seront suffisantes pour limiter les dégâts sur la durée. D'autant que la deuxième vague risque d'être encore plus dangereuse pour les emplois des jeunes. Selon un rapport européen, plus d'un jeune sur 10 craint de perdre son travail d’ici la fin de l’année.

