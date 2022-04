Pourquoi Emmanuel Macron ne pourra pas bénéficier d'un "état de grâce" ?

Un taux d'abstention record, un score historique de l'extrême droite, un vote par défaut des électeurs de gauche... Emmanuel Macron a été réélu dimanche 24 avril président de la République pour un second mandat. Mais il ne pourra pas bénéficier d'un état de grâce.

Le plus dur commence ou du moins recommence pour le chef de l'État. Cinq ans de plus qui démarrent ce lundi matin. On ne sait pas encore quand Macron quittera la résidence de la Lanterne à Versailles où il a passé la nuit avec sa famille et où il essaye de tirer les leçons de l'élection, sachant très bien que cela n'a pas été un vote de conviction pour beaucoup d'électeurs. Avec 58,54% des suffrages, il perd plus de 7 points par rapport à 2017 et permet à l'extrême droite de réaliser son meilleur score de la Ve République.

Emmanuel Macron est loin de réunir une majorité de Français derrière ses idées. Un troisième tour social n'est pas à exclure. Et il risque d'être violent. Selon Harris Interactive/Toluna, Emmanuel Macron a réalisé ses meilleurs scores chez les jeunes de 18/24 ans et chez les plus de 65 ans.

Une majorité à l'Assemblée pas encore assurée

Autrement dit, ceux qui ne sont pas vraiment concernés par la réforme des retraites, un de ses principaux projets de réforme du mandat : soit parce qu'ils sont déjà à la retraite, soit parce que c'est trop loin pour eux. Mais chez les jeunes, Emmanuel Macron passe de 71% de vote en 2017 à 59% cette fois-ci.

Alors, La République en Marche se tourne vers les législatives en essayant d'obtenir une majorité de députés à l'Assemblée Nationale. Emmanuel Macron rêve d'un grand parti de la majorité présidentielle, et même d'un groupe unique à l'Assemblée. Pas sûr que ses partenaires - une branche de Les Républicains ou encore Horizons - l'entendent de la même oreille.