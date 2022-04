Si Emmanuel Macron a été élu président de la République pour la seconde fois dimanche soir, il ne pourra pas se représenter à la prochaine élection, en 2027. En effet, depuis la réforme constitutionnelle de 2008, "nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs."

Cette situation a déjà eu lieu en 1965 avec Charles de Gaulle, en 1988 avec François Mitterrand et en 2002 avec Jacques Chirac. Emmanuel Macron est donc le troisième à avoir été élu président de la République deux fois depuis que l'élection est passée au suffrage universel direct, en 1962.

Mais attention, cela ne veut pas dire qu'Emmanuel Macron ne pourra plus jamais être élu président. Bien que ce ne soit jamais arrivé sous la Vᵉ république, il sera autorisé à le faire en 2032. Il aura alors 54 ans, ce qui est loin d'être trop âgé pour se présenter. Pour rappel, cette année, Marine Le Pen a fêté ses 53 ans, et Jean-Luc Mélenchon, arrivé troisième au premier tour, ses 70 ans.